Découvrez les vins du Domaine St-Jacques, le vignoble des parents de Jay Du Temple

Si vous êtes un mordu d’Occupation Double, vous savez probablement que l’animateur Jay Du Temple est le fils de deux viticulteurs propriétaires du Domaine St-Jacques, un vignoble de Saint-Jacques-le-Mineur.

Bien qu’il ne soit pas possible d’aller le visiter pour le moment, leurs produits sont très intéressants et méritent d’être découverts.

Beaucoup plus qu’un vin de célébrité

C’est vrai que Jay Du Temple est devenu bien connu du public québécois dans les dernières années, mais le verger appartient à ses parents depuis beaucoup plus longtemps que ça.

Depuis plus de 10 ans déjà, leurs vins blancs, rouge et de glace se démarquent et remportent plusieurs médailles et mentions importantes.

Si ces informations vous ont donné soif, sachez que l’on peut se procurer leurs bouteilles à la SAQ, au marché des Jardiniers de La Prairie d’Edelweisz ainsi qu’à la boutique du vignoble.

Parlant de celui-ci, les visites guidées sont malheureusement suspendues pour la saison 2020 en raison de la covid-19.

En revanche, c’est encore possible de faire des achats sur le site, par téléphone et par courriel. Si vous voulez aller jeter un coup d’œil curieux sur place, vous devez prendre rendez-vous pour le ramassage.

L’équipe a également ajouté une nouvelle option de livraison, directement chez vous, à condition que vous habitiez dans le Grand Montréal.

À défaut d’être allé découvrir le vignoble de la famille Du Temple-Quirion, vous pourrez déguster une bonne coupe de pinot noir, chardonnay ou même de vin de glace en attendant la prochaine élimination.