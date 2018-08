Défi 350 à La Prairie : les inscriptions se terminent bientôt

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de La Prairie

Avis aux intéressés, la date limite pour la 3e édition de la course à obstacles DÉFI 350 à La Prairie est le 5 septembre. Il ne reste que quelques jours pour les amateurs de défis, petits et grands, pour s’inscrire à cette compétition qui aura lieu le 8 septembre au parc Lucie-F.-Roussel.

Les plus aguerris peuvent s’inscrire au parcours de 10 km qui s’ajoute à ceux de 3,5 km et de 5 km. Un tracé alternatif de 1 km est proposé aux jeunes de 12 ans et moins.

Un service de halte-garderie pour les enfants à partir de 3 ans sera offert sur place par la Maison de la famille Kateri, de 8h à 11h30, au coût de 10$ (payable en argent comptant seulement). Pour réserver une place, les personnes intéressées doivent communiquer avec le Service des loisirs par courriel à defi350@ville.laprairie.qc.ca ou par téléphone au 450 444-6700 avant le jeudi 6 septembre, 16h. Le nombre de places est limité.

Bénévole et inscriptions

Les organisateurs ont besoin de gens qui apporteront du soutien aux coureurs et veilleront à leur sécurité, a indiqué la Ville de La Prairie par communiqué. Les personnes intéressées doivent composer le 450 444-6707 ou écrire par courriel à: defi350@ville.laprairie.qc.ca.

Pour s’inscrire et pour obtenir tous les renseignements utiles: defi350.ca. Les coûts d’inscription varient de 30$ à 45$ pour les adultes, selon la formule choisie, en équipe ou individuelle, ainsi que le tracé sélectionné. Pour les enfants âgés de 12 ans et moins, le coût est de 17$.

Le partenaire du Défi 350, Cardio Plein Air, offrira un entraînement gratuit Cardio-BootCamp aux participants désireux de se préparer à la course du 8 septembre au parc Lucie-F.-Roussel, le dimanche 26 août.