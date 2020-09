Défi des générations contre la COVID : un grand rassemblement animé par Julie Snyder

Bien que le Défi des générations contre la COVID soit tenu de façon virtuelle cette année, la Fondation Hôpital Charles-Lemoyne compte sur plusieurs partenaires pour qui l’événement revêt une grande importance.

C’est le cas notamment de la Banque Nationale, qui est associée au Défi depuis ses débuts. Au total, 200 de ses employés prennent part à l’événement. Sa vice-présidente régionale de la Montérégie Est, Julie Raîche, agit d’ailleurs comme administratrice au conseil d’administration de la Fondation et mène le comité organisateur du Défi.

L’événement est «d’abord une tradition» pour celle qui est responsable de mobiliser les troupes, trouver des partenaires, mener la collecte de fonds et sensibiliser les gens de son entourage.

«Le Défi des générations me touche beaucoup, notamment parce que c’est un événement rassembleur qui s’adresse à tous : jeunes, aînés, personnes actives et moins actives», relate-t-elle, d’entrée de jeu.

«Dans le contexte de la COVID-19, nous avons plus que jamais besoin de mettre nos ressources en commun pour lutter contre la maladie et soutenir le milieu hospitalier, poursuit-elle. Par mon implication, je souhaite faire une différence et avoir un impact positif dans la communauté.»

L’engagement des employés de la Banque Nationale constitue, selon Mme Raîche, «une façon concrète de soutenir l’accès aux meilleurs soins hospitaliers».

Rappelons que le Défi des générations est cette année l’affaire de quatre fondations hospitalières de la Montérégie: la Fondation Hôpital Charles-Lemoyne, la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, la Fondation Anna-Laberge et le Fondation Hôtel-Dieu de Sorel. Les citoyens qui souhaitent participer sont invités à relever un défi lié aux saines habitudes de vie et à se fixer un objectif de collecte.

Lowe’s, aussi considéré parmi les services essentiels durant la pandémie, est également un grand partenaire de la Fondation, depuis 2017.

«La pandémie actuelle exerce une pression accrue sur notre système de santé et crée de nouveaux besoins en matière de soins, souligne le vice-président Affaires publiques, protection des actifs et développement durable, Jean-Sébastien Lamoureux. Il était donc tout naturel pour nous de démontrer notre solidarité en soutenant cette édition toute spéciale du Défi des générations.»

Une équipe de coureurs prend habituellement part à l’événement qui avait lieu à Brossard. Cette année, en plus du soutien financier, Lowe’s en est à former une équipe virtuelle, incitant les employés à se lancer un défi personnel.

Nouveaux partenaires

Deux nouveaux commanditaires se sont associés au Défi des générations contre la COVID cette année, soit Jean Coutu et Metro. Ceux-ci ont tous deux joué un rôle de premier plan en tant que services essentiels au cours des derniers mois.

«Par nos actions, nous voulons contribuer positivement aux communautés et accroître la portée et les retombées de nos programmes sur ces collectivités. Ensemble, nous pouvons faire la différence pour ceux qui en ont besoin», soutient la vice-présidente des affaires publiques et communications chez Metro, Marie-Claude Bacon.

Un Grand rassemblement animé par Julie Snyder

Le Grand rassemblement qui clôturera le Défi des générations contre la COVID sera animé par Julie Snyder. Elle en a fait l’annonce dans une vidéo sur Facebook.

«Je me joindrai à la grande vague de solidarité de la Montérégie, a lancé Julie Snyder. Tout au long de l’été, vous vous êtes dépassés pour votre hôpital. Vous avez bougé, couru, dansé pour l’Hôpital Charles-LeMoyne, Pierre-Boucher, Anna-Laberge ou l’Hôtel-Dieu de Sorel. J’ai vraiment hâte de vous voir, salut!»

Le Grand rassemblement du Défi des générations contre la COVID se tiendra le 3 octobre, à 10h, sur la page Facebook du Défi.