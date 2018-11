Délit de fuite mortel: Angus Anthony Robertson écope de 5 ans de prison

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Anthony Angus Robertson, responsable d’un délit de fuite mortel à Kahnawake en octobre 2017, a écopé d’une sentence de cinq ans de prison, le 26 novembre, au palais de justice de Longueuil. Ayant déjà passé 13 mois en détention préventive, il lui reste moins de trois ans à purger derrière les barreaux.

De plus, l’accusé ne pourra conduire un véhicule à moteur les cinq années suivant sa sortie de prison, selon la décision rendue aujourd’hui par le juge Marco Labrie.

En juillet, il avait plaidé coupable à plusieurs des 22 chefs d’accusation qui pesaient contre lui, dont conduite dangereuse, délit de fuite et négligence criminelle. Robertson est responsable de l’accident qui a causé la mort de deux hommes et qui a blessé gravement trois femmes, le 28 octobre 2017.

Rappelons que l’accident est survenu vers 3h du matin, dans une zone de 30 km/h du boulevard des Vétérans, à Kahnawake, après une soirée arrosée.

Six individus se trouvaient à bord du Dodge Challenger de Robertson. Ce dernier, qui avait consommé de la vodka sur la banquette arrière, a pris le volant malgré les avertissements des passagers. Après de nombreuses infractions au Code de la sécurité routière et une conduite erratique, ses amis lui ont demandé de ralentir et de se garer.

L’accusé a alors perdu le contrôle du véhicule, qui a percuté deux voitures et un bâtiment avant de prendre feu. D’après un témoin, Robertson a tenté d’aider une des victimes avant de rapidement quitter les lieux. Il a été arrêté chez ses parents vers 5h.

