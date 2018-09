Delson intéressée à joindre un autre groupe d’incendie

La Ville de Delson souhaite intégrer l’Alliance incendie des Grandes-Seigneuries, dont font partie les Villes de Saint-Constant et Sainte-Catherine, «pour des questions d’efficacité».

Le maire Christian Ouellette en a fait l’annonce lors de l’assemblée municipale, le 11 septembre. Delson est présentement desservie par un service d’incendie conjoint avec Candiac.

«La Ville est en faveur de la mise en commun des équipements, des infrastructures, de services ou d’activités en matière de sécurité incendie dans la portion Est de la MRC de Roussillon, le tout dans une optique de régionalisation et d’efficacité des services offerts à la population», a-t-il dit.

M. Ouellette cite en exemple le modèle de la Régie intermunicipale de police Roussillon qui dessert sept municipalités.

«Ce modèle permet aux villes adhérentes de prendre une part active dans les décisions administratives et politiques», mentionne-t-il.

C’est dans ce sens que la Ville de Delson souhaite que la Ville de Candiac fasse de même et joigne également l’Alliance incendie des Grandes Seigneuries «dans le but de diminuer les coûts de gestion et d’optimiser le service aux citoyens».

La Ville de Delson a budgété un montant de 693 030$ versé à la Ville de Candiac pour les opérations du service d’incendie conjoint en 2018. L’entente qui lie les deux Villes vient à échéance dans deux ans.

Le maire Ouellette précise qu’il est «actuellement satisfait» des services offerts par le Service d’incendie Candiac – Delson.

Candiac aussi

De son côté, la Ville de Candiac rappelle qu’elle a toujours été en faveur d’un regroupement régional stratégique des services offerts à la population, «lorsqu’il en bonifie la qualité et qu’il représente des économies considérables».

«Tout comme pour la création Régie intermunicipale de police Roussillon, un dossier dans lequel Candiac avait été très active, nous allons étudier méticuleusement les opportunités d’une telle démarche dans l’intérêt d’offrir à nos citoyens le meilleur service en matière de sécurité incendie», a indiqué Jacinthe Lauzon, directrice des communications à la Ville de Candiac.

«À l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage le sujet», a-t-elle ajouté.

Caserne

Quant aux coûts liés à la construction éventuelle d’une caserne, la Ville de Delson affirme qu’il est «prématuré de se prononcer sur le sujet, étant donné que les parties en sont à l’étape des discussions préliminaires et que l’Alliance pourrait incorporer d’autres municipalités dans le futur». Le coût de la construction de la caserne est d’environ une dizaine de millions de dollars.