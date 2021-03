Déménagement longue distance : les erreurs à éviter

Vous avez déjà hâte à la prochaine étape de votre vie, mais avant de vous emballer, prenez soin de bien préparer votre déménagement longue distance afin de partir du bon pied.

Prévoir un service de déménagement à la dernière minute

Ce n’est jamais une bonne idée. Cependant, lors d’un déménagement longue distance, cette erreur est encore pire. Ce ne sont pas toutes les entreprises de déménageurs qui offrent ce service.

Vous pourriez ne pas avoir le choix entre plusieurs soumissions et vous retrouver avec une compagnie qui vous plaît moins ou dont le service ne correspond pas tout à fait à vos besoins. Vous pourriez aussi vous retrouver devant une situation de crise si aucune entreprise n’est disponible à la période de votre déménagement.

Mais, ne paniquez pas tout de suite. La situation pourrait se corser encore si des démarches administratives sont nécessaires, par exemple dans le cas d’un déménagement hors frontière.

Attendre d’être arrivées à la nouvelle adresse pour rechercher des fournisseurs de services

Si vous déménagez dans une autre région, il est probable que les compagnies avec lesquelles vous faites affaire (gaz, électricité, Internet, etc.) ne desservent pas votre nouvelle adresse. Si vous attendez après le déménagement pour chercher de nouveaux fournisseurs de service, vous vous retrouvez devant des défis que vous auriez pu autrement éviter. Par exemple, vous devrez trouver rapidement, vous devrez peut-être attendre plusieurs jours avant que le service soit activé, le tout dans un quartier où vous ne connaissez peut-être personne.

Mal évaluer le volume de vos biens

Évidemment une surévaluation peut être embêtante, mais imaginez si vous restez pris avec quatre ou cinq boîtes. Voulez-vous vraiment faire un aller-retour de plusieurs heures pour revenir les chercher? Mieux vaut planifier adéquatement le volume de vos biens.

Faire vos boîtes à la dernière minute

Que vous fassiez affaire avec une entreprise de déménagement ou que vous déménagiez vous-même vos biens, vous voudrez sûrement partir tôt pour que votre journée ne s’étire pas inutilement. En commençant à remplir vos boîtes trop tard ou en sous-estimant le temps nécessaire pour le faire, vous pourriez retarder votre départ d’une heure ou deux. Pour un déménagement courte distance cela peut être agaçant. Pour un déménagement longue distance, ce retard s’accumule à la longueur du trajet.

Partir sans feuille de route

Vous avez opté pour requérir les services d’un déménageur. Tant mieux pour vos biens. Toutefois, votre famille et vous devrez aussi vous rendre à votre nouvelle adresse. Avec le stress du déménagement, vous n’avez pas de patience à perdre pendant vos nombreuses heures de voyagement avec les enfants et les animaux de compagnie. Ne prenez pas de risque, prévoyez tout : trajet, ou heures de passage pour éviter le trafic, arrêt pour les repas ou les pauses récréatives, valises avec les effets personnels de chacun pour ne pas chercher inutilement au milieu de dizaines de boîtes à votre arrivée, collation, etc.