Démission du candidat de la CAQ : Stéphane Le Bouyonnec sera consulté pour trouver son successeur dans La Prairie

Le candidat démissionnaire de la CAQ dans La Prairie et président de sa formation, Stéphane Le Bouyonnec, sera consulté pour trouver celui qui le remplacera en vue du scrutin du 1er octobre.

Ce dernier souhaite une personne qui sera ministrable au sein d’un éventuel gouvernement caquiste.

«La Prairie a vraiment souffert, ces dernières années, de ne pas avoir un député fort», a déclaré ce dernier en décochant une flèche au député libéral sortant, Richard Merlini.

«Honnêtement, je n’ai rien à me reprocher. On ne m’a pas pris à commettre un geste illégal de quelque nature. Je refuse l’étiquette d’avoir fait des choses non éthiques ou non morales.»

-Stéphane Le Bouyonnec