Denis Girard, un photographe à l’imagination sans limite

Crédit photo : Gracieuseté - Denis Girard

Auparavant simple passe-temps, la photographie prend dorénavant une place importante dans la vie de Denis Girard. Créateur d’effets spéciaux pour des jeux vidéo pendant 12 ans, le Laprairien a délaissé son ordinateur pour son appareil photo après avoir décidé de développer sa créativité autrement.

Celui qui est également conseiller municipal à La Prairie a fait un changement de carrière il y a quatre ans en se concentrant sur un projet plus personnel.

«Je sentais que c’était plus intéressant pour moi-même en tant qu’artiste de me tourner vers la photographie. J’ai longtemps fait de l’animation 2D, de la musique aussi. J’étais dans un groupe ou dans une grande compagnie. Ce n’était pas mes idées à part entière. Quand je mets une photo en ligne, c’est comme si c’était mon bébé et ça me rend très fier», confie-t-il.

Le photographe de 45 ans utilise néanmoins ses connaissances acquises en création de jeux vidéo pour ajouter des détails réalistes.

«J’aime intégrer des éléments qui vont donner de la crédibilité à l’image et en faire un résultat plus complet. Ça me permet de mieux raconter une histoire à travers la photo», dit-il.

Par exemple, une de ses photos met en scène des mariés à Cuba qui semblent prendre plaisir à fumer de gros cigares, alors que ces derniers… ne sont même pas allumés!

«J’ai ajouté de la fumée avec le logiciel Photoshop», précise-t-il.

Mise en scène

M. Girard n’a pas de créneau particulier; il fait autant de la photographie familiale, de mariage, corporative, etc. Mais une grande partie de sa réputation a été construite sur ses concepts humoristiques et originaux.

«Si c’est ce que le client veut, je peux lui faire des mises en scène flamboyantes, pourvu que ce soit représentatif, mentionne-t-il. Je sais que ce sera une photo unique. Je veux que les proches regardent la photo et se disent: ah oui, c’est tellement vous!»

Si la famille est prête à jouer le jeu, le photographe misera sur une passion commune ou un aspect qui la caractérise.

«Ça peut être le hockey, les supers héros et même le Nutella!» raconte-t-il en pointant une photo montrant une famille qui se gave sans retenue de tartinade chocolatée.

Le Laprairien aime pousser le concept en misant sur des «émotions plus grandes que nature», explique-t-il.

«Si un amateur de hockey célèbre un but, je vais lui demander de lancer son popcorn, de sauter de joie, pour qu’on puisse bien sentir l’excitation. On ne veut pas simplement qu’il sourit, on veut faire ressortir l’émotion. J’aime aller dans cette zone-là», mentionne-t-il.