Départ du directeur du Service de sécurité incendie de La Prairie

Crédit photo : Gracieuseté

Sylvain Dufresne, directeur du Service de sécurité incendie de La Prairie, quittera ses fonctions le 9 août.

«On m’a offert un nouveau défi qui est très grand, soit celui d’occuper le poste de directeur incendie et coordonnateur municipal de la sécurité civile à Terrebonne. C’est la 10e plus grosse ville au Québec», a déclaré le principal concerné au Reflet.

M. Dufresne est à l’emploi de la Ville de La Prairie depuis septembre 2007. Questionné à savoir quelle est sa plus grande fierté des dernières années il répond sans hésiter: «mon équipe».

«Nous avons réussi à développer une équipe très professionnelle, très proche des citoyens et qui a le souci de la qualité du service. On peut le constater par les actions en matière de prévention. C’est ma plus grande fierté d’avoir consolidé l’équipe», a répondu M. Dufresne.

Réaction

La Ville de La Prairie se dit déçue par ce départ.

«Nous perdrons un très bon directeur et gestionnaire. Nous comprenons cependant le défi intéressant que représente pour lui la poursuite de sa carrière dans une ville comme Terrebonne», a indiqué La Prairie dans un courriel adressé au Journal.

La Ville a aussi souligné que M. Dufresne a «énormément fait pour le développement du Service de sécurité incendie et, particulièrement, en regard de la sécurité publique à La Prairie».

L’intérim sera assuré par Sébastien Lavoie, chef de division au Service de sécurité incendie. Par la suite, la Ville enclenchera un processus de recrutement.

Autres départs

C’est le 3e directeur qui quitte ses fonctions à La Prairie en l’espace de sept mois. Le directeur général de la Ville, Jean Bergeron, est parti le 16 janvier, alors qu’Anne-Louise Milot, directrice des communications, a cessé d’être à l’emploi de la Municipalité, le 18 mai.