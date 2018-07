Comment dépasser un cycliste en présence d’une ligne continue

Crédit photo : Gracieuseté SAAQ

«Vous devez attendre une ligne discontinue pour pouvoir dépasser en respectant le 1,5 m», écrit un internaute sur Facebook en faisant allusion à des cyclistes circulant sur une route de campagne.

Un agriculteur lui répond : «Dans la plupart des rangs en campagne la ligne jaune est continue. Alors devrons-nous aller dans le fossé pour un dépassement sécuritaire?»

Ces deux-là ont tort. Le Code de la sécurité routière permet à un véhicule de dépasser un cycliste qui roule dans une voie avec une ligne continue. La manoeuvre doit cependant être effectuée de manière sécuritaire. Il y a deux règles à respecter, précise la SAAQ sur son site internet : ralentir et respecter la distance prescrite entre le véhicule et le vélo. 1,5 m si la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h et 1 m dans les autres zones.