Le député Jean-Claude Poissant se transforme en chef… cuisinier

Crédit photo : Gracieuseté

Le député de la circonscription fédérale de La Prairie, Jean-Claude Poissant, a de nouveau joué au chef durant la saison estivale. Il a sillonné les parcs de la circonscription pour faire des grillades et rencontrer les citoyens.

«Jusqu’à maintenant, nous en avons fait cinq. Nous prévoyons en faire sept autres d’ici la fin de l’été. On s’invite aux activités organisées par les municipalités et les organismes. Je me déplace avec mes poêles, mes grillades et mes épices. Les citoyens n’ont absolument rien à débourser», déclare le député.