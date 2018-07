Déraillement de train à Saint-Polycarpe.

Crédit photo : Gracieuseté

Une trentaine de wagons ont quitté la voie ferrée à Saint-Polycarpe en début de soirée, le lundi 16 juillet.

Peu d’informations émanaient des lieux de l’incident pour le moment. Michel Bélanger, directeur du service de sécurité incendie de la municipalité de Soulanges a confirmé l’accident ferroviaire. Ses hommes venaient d’arriver sur le site du déraillement et procédaient à diverses manoeuvres de recherche et analyse.

“Un déraillement de train s’est produit à la hauteur du chemin De Beaujeu, entre les chemins Élie-Auclair et De L’Eglise. Le chemin de l’Eglise demeure ouvert à la circulation, mais le chemin Elie-Auclair est fermé entre De Beaujeu et Saint-Georges. Les autorités municipales et ferroviaires sont à pied d’oeuvre pour tenter de régler la situation le plus rapidement possible. Merci à tous de votre compréhension”, a indiqué la municipalité par voie de communiqué.

Selon des informations obtenues, mais non confirmées, des citernes comprenant du propane et du diesel sont tombés près de la rivière Delisle.

Julie Leroux, porte-parole du Bureau de la sécurité des transports, a également indiqué qu’un enquêteur serait sur place mardi matin pour procéder à son analyse de la situation.

