Dernier hommage à la victime d’un accident de travail

Les funérailles de Nicolas Lauzon, décédé dans un accident de travail à Lachute le 12 novembre, seront célébrées le samedi 16 novembre. La famille accueillera proches et amis à la Maison Darche, située au 7679, boul. Taschereau à Brossard, à partir de 15h30. Une cérémonie se tiendra par la suite à la chapelle du complexe funéraire, à compter de 19h.

Le jeune homme natif de Sainte-Catherine laisse dans le deuil ses parents Yves Lauzon et Nicole Maclure, sa conjointe Laurence Desjardins, sa belle-fille Elyssia, ses frères Simon (Vanessa), Carl (Véronique) et Philippe (Sonia), ses neveux et nièces, ses grand-parents, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.