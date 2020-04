Des aînés confinés s’adonnent à de la marche sous surveillance

Nicole Béland avait l’habitude d’arpenter chaque jour les rues de son quartier à la marche. La résidente de la Résidence le St-Laurent à Sainte-Catherine n’a pas abandonné son habitude santé pour autant depuis le confinement obligatoire, et ce, même si son parcours a été modifié.

«On est chanceux malgré tout, se console-t-elle pendant qu’elle fait le tour du stationnement arrière. On n’est pas enfermé tout le temps.»

Une autre résidente, Doris Leblanc, rencontrée aussi pendant la marche de l’après-midi du 28 avril, partage son avis.

«Il fait vraiment trop beau pour rester en dedans, confie celle qui n’avait pas mis le nez dehors depuis deux jours, faute de chaleur. Je suis bien, mais je commence à trouver le temps long. J’ai quatre enfants que je ne peux pas voir.»

Alors que les aînés en centres privés et publics sont forcés au confinement, la Résidence le St-Laurent à Sainte-Catherine a eu l’idée d’aménager trois plages horaires quotidiennes de marche, afin de permettre à ses résidents de sortir de leur appartement. Le matin, l’après-midi et le soir, ils peuvent s’exécuter dans le stationnement arrière du bâtiment, sous la surveillance d’un gardien.

«Nos résidents sont vraiment actifs, ils sont autonomes, rapporte Cynthia Lestage assistante-directrice de l’endroit, pour justifier l’activité. Ils ont hâte de sortir, de reprendre leurs activités.»

Tous peuvent en profiter

Le gardien de sécurité s’assure que les résidents demeurent dans le périmètre permis et que ceux qui ne vivent pas ensemble respectent la distance de 2 m entre eux. Un nombre maximum de six personnes (ou huit s’il fait beau) est permis à la fois.

Pour pouvoir aller marcher, les résidents doivent s’inscrire à la réception de la résidence selon le principe du premier arrivé, premier servi. Leurs allées et venues sont ainsi contrôlées.

«Ils ont un registre à signer à leur sortie et à leur retour, explique Mme Lestage. Ils doivent aussi se désinfecter les mains.»

Grande marcheuse, Mme Béland ne rate aucune des trois marches quotidiennes. Toutefois, elle se limite parfois dans la longueur de celles-ci pour permettre à d’autres résidents d’en profiter à leur tour.

«On s’assure que ce soit possible pour tout ceux qui veulent marcher de le faire», assure Mme Lestage.

En dehors des trois plages horaires de marche qui permettent aussi l’accès à la cour, les résidents peuvent sortir sur leur balcon seulement.

Gardien de sécurité

Le temps du confinement, un gardien de sécurité a été engagé pour s’assurer que personne n’entre ni ne sort de la Résidence le Saint-Laurent, afin de limiter les risques de propagation du coronavirus.

«Nos résidents se sentent en sécurité», dit Cynthia Lestage, assistante à la directrice. La direction s’en trouve aussi soulagée.

«Ça se passe bien. On n’a aucun cas de COVID-19, ajoute-t-elle. On a eu l’inspection du gouvernement et tout est réglementaire.»