Des amendes entre 400 $ et 6 000 $ pour ceux qui refusent de porter le masque

À partir de demain, les policiers pourront émettre un constat d’infraction de 400 $ aux personnes qui refusent de porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux publics fermés.

Le montant de l’amende pourrait atteindre 6 000$ pour un récidiviste.

C’est ce qu’a annoncé la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, vendredi après-midi via son compte Twitter

À compter du 12 septembre, les policiers pourront agir directement envers les citoyens récalcitrants et non pas uniquement auprès des commerçants comme c’est le cas actuellement. De plus, ils n’auront pas à vérifier auprès du Directeur des poursuites judiciaires et pénales avant de délivrer un constat d’infraction.

Le premier ministre François Legault avait indiqué hier qu’il était temps de sévir contre les récalcitrants.