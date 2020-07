Des artistes déambuleront dans les rues de La Prairie tout l’été

Artistes de cirque et de théâtre, musiciens et chanteurs, dont Émile Bilodeau, ainsi que des personnages fantaisistes et des superhéros égaieront les soirées estivales des Laprairiens en sillonnant les rues de la ville jusqu’en septembre.

Les animations ambulantes donnent suite à celles qui ont eu lieu devant les résidences pour aînés à l’occasion des fêtes des Mères et des Pères.

«La Ville continue d’être au cœur de sa communauté et d’offrir un divertissement de qualité, de manière novatrice, à ses citoyens en ces temps de pandémie», souligne le maire de la Municipalité, Donat Serres.

Détails

L’horaire des prestations dans les différents districts est approximatif, les artistes se déplaçant de rue en rue, au rythme des festivités. Au moment de leur passage, les citoyens doivent respecter les normes sanitaires émises par la Santé publique. Il est donc important de rester sur son terrain, devant sa résidence, de respecter les règles de distanciation physique, d’éviter les rassemblements et de ne pas suivre les artistes.

En cas de pluie, les animations ambulantes seront remises au lendemain, selon le même horaire. Seule exception, la prestation du jeudi 3 septembre serait devancée d’une journée (mercredi 2 septembre), en cas de pluie.

Émile Bilodeau était de passage dans les rues de Châteauguay, le 3 juillet.

Horaire des activités «Arts de la rue»

Sous les tropiques avec Les Jean-Guy

(Animation de rue)

Mardi 21 juillet

17 h à 17 h 30 – district du Christ-Roi

17 h 45 à 18 h 15 – district du Vieux-La Prairie

19 h à 19 h 30 – district de La Citière

19 h 45 à 20 h 15 – district de La Clairière

Jeudi 23 juillet

17 h à 17 h 30 – district de la Bataille

17 h 45 à 18 h 15 – district de La Magdeleine

19 h à 19 h 30 – district de la Briqueterie

19 h 45 à 20 h 15 – district de la Milice

Émile Bilodeau

Mardi 4 août

17 h à 17 h 30 – district du Christ-Roi

17 h 45 à 18 h 15 – district du Vieux-La Prairie

19 h à 19 h 30 – district de La Citière

19 h 45 à 20 h 15 – district de La Clairière

Jeudi 6 août

17 h à 17 h 30 – district de la Bataille

17 h 45 à 18 h 15 – district de La Magdeleine

19 h à 19 h 30 – district de la Briqueterie

19 h 45 à 20 h 15 – district de la Milice

Les pirates

(Animation de rue)

Mardi 18 août

16 h 30 à 17 h – district de La Clairière

17 h 15 à 17 h 45 – district de La Citière

18 h 30 à 19 h – district du Vieux-La Prairie

19 h 15 à 19 h 45 – district du Christ-Roi

Jeudi 20 août

16 h 30 à 17 h – district de la Milice

17 h 15 à 17 h 45 – district de la Briqueterie

18 h 30 à 19 h – district de La Magdeleine

19 h 15 à 19 h 45 – district de la Bataille

Duo Belle et bête accompagné de Dan Roy

(Musique rock et country)

Mardi 1er septembre

16 h 30 à 17 h – district de La Clairière

17 h 15 à 17 h 45 – district de La Citière

18 h 30 à 19 h – district du Vieux-La Prairie

19 h 15 à 19 h 45 – district du Christ-Roi

Jeudi 3 septembre

16 h 30 à 17 h – district de la Milice

17 h 15 à 17 h 45 – district de la Briqueterie

18 h 30 à 19 h – district de La Magdeleine

19 h 15 à 19 h 45 – district de la Bataille