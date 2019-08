Des athlètes spéciaux contre des élus : le match de soccer de l’inclusion

Des moments touchants ont eu lieu lors d’un match de soccer qui a opposé une vingtaine d’athlètes spéciaux à une quinzaine d’élus et d’attachés politiques au parc Fleur-de-lys à Sainte-Catherine, le 15 août.

Disputée dans le cadre de la fête de Rapide, la mascotte de la Ville, cette première édition visait à favoriser l’inclusion sociale des joueurs des Olympiques spéciaux du Roussillon qui composent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Et c’est dans la bonne humeur que les deux équipes se sont affrontées. Les sourires fusaient de toutes parts et les accolades entre les joueurs ont été nombreuses, malgré l’esprit de compétition.

«On voyait le bonheur dans leurs yeux et on voyait aussi qu’ils faisaient de gros efforts pour rivaliser, a témoigné enchantée la mairesse de Sainte-Catherine, Jocelyne Bates. C’est quelque chose qu’il faudra refaire.»

Celle qui agissait à titre d’entraîneur derrière le banc des élus a retiré son gardien de but, soit son conseiller Michel Leblanc, alors qu’il restait quelques minutes à la partie pour prendre sa place. Le score était alors 4-2 en faveur des élus.

«Des joueurs de l’autre équipe me disaient qu’ils ne voulaient pas perdre, a-t-elle raconté. Michel volait sur le terrain pour arrêter le ballon. Je l’ai fait bencher en lui disant qu’on n’était pas là pour gagner.»

Par la suite, chaque fois que le ballon se dirigeait vers elle, Mme Bates faisait comme si elle avait peur. Les athlètes spéciaux n’y ont vu que du feu et ils ont gagné la partie 7-4.

À refaire

Du point de vue de l’organisme des Olympiques spéciaux du Roussillon, c’est aussi un succès.

«Ceci leur a permis d’accroître leur confiance en eux et de favoriser leur implication en tant que citoyen.» -Sylvain Bouchard, entraîneur de l’équipe de soccer des Olympiques spéciaux

«Cette initiative n’est que le début d’une longue série qui permettra à nos athlètes de la région de démontrer leur savoir-faire dans différents sports. Certains élus nous ont invités à venir jouer dans leur ville», a dit Manon Léger, coordonnatrice régionale des Olympiques spéciaux du Québec.

L’équipe d’élus était formée de joueurs des Villes de La Prairie, Sainte-Catherine, Delson, Saint-Constant, Saint-Philippe, ainsi que des attachés politiques des ministres Danielle McCann et Christian Dubé.

Un dernier match

Pour certains athlètes spéciaux, la saison n’est pas terminée, puisqu’ils ont été sélectionnés pour faire partie de l’équipe Unifiée de l’Impact de Montréal. Ils s’envoleront le 23 août pour aller disputer un match le lendemain contre l’équipe Unifiée de Toronto.

60 athlètes spéciaux du Roussillon

Depuis 2015, les Olympiques spéciaux de la région du Roussillon offrent de nombreux sports tels le soccer, les quilles, le basketball et le hockey. De plus, la balle-molle s’ajoutera sous peu. Plus de 60 athlètes bénéficient de ce programme qui contribue à leurs habiletés sportives et à leur autonomie. Info: Manon Léger au roussillon@olympiquesspeciaux.qc.ca.