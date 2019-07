Des bornes pour guider les secours en cas d’urgence sur une piste cyclable de la région

Afin de rendre les 72 kilomètres cyclables du Parc régional de Beauharnois-Salaberry plus sécuritaires pour les usagers et pour faciliter le travail des services d’urgences dans le parc en cas de problème, 280 bornes de géolocalisation y ont été installées.

Les repères ont été fixés l’an passé à chaque 250 mètres. Ils sont faciles à utiliser en cas d’urgence. « On est en nature. On n’a pas de rue, pas d’adresse civique. La première chose c’est de repérer une borne dans le parc. Il y a un numéro et une lettre sur celle-ci. Après, on compose le 911 comme quand il y a une urgence à la maison ou sur un boulevard », a fait part Martin Argouin, coordonnateur sécurité civile et incendie de la MRC, en conférence de presse le 19 juin.

« La sécurité est une priorité pour nous. L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de toutes les actions prises depuis plus de 20 ans. C’est notre marque de commerce et on veut que les gens se sentent en sécurité », a souligné Maude Laberge, préfète de la MRC et mairesse de Sainte-Martine.

Le projet a été financé grâce à une subvention de 76 000 $ du ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des mesures d’urgence hors du réseau routier.

Cette nouvelle mesure s’ajoute à celles déjà mises en place avec des patrouilles en vélo des équipes Vélo-patrouille et Sécuri-Parc. Des cadets de la Sûreté du Québec assurent également la sécurité dans le parc.