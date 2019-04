Des bourses totalisant 400 000 $ pour soutenir l’économie sociale en Montérégie

Crédit photo : gracieuseté

Un premier de deux appels de projets est lancé en Montérégie pour remettre des Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC), dont l’objectif est de faciliter le développement d’entreprises et de projets d’économie sociale. Ces bourses totalisent 400 000$ et sont disponibles pour les 14 MRC de la Montérégie et l’agglomération de Longueuil.

Journal Coup d’œil, collaboration spéciale

Ce qui distingue les entreprises d’économie sociale, c’est leur finalité. Elles doivent être viable économiquement, mais leur visée n’est pas de dégager du profit à tout prix, mais plutôt de répondre aux besoins de la collectivité. Ces bourses s’adressent donc aux entreprises d’économie sociale (organismes à but non lucratif ayant une activité marchande ou une coopérative) ou aux organismes d’action communautaire porteurs d’un projet d’économie sociale.

Les BIEC ont été mises en place grâce au partenariat entre le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les 14 MRC de la Montérégie, l’agglomération de Longueuil, la Table de concertation des préfets de la Montérégie et les trois Pôles d’économie sociale de la Montérégie.

Dépôt d’un projet

L’information et le formulaire de dépôt de projet sont disponibles sur le site Internet www.biecmonteregie.ca. Les projets doivent être déposés d’ici le 17 mai, à 17 h.

Du 21 mai au 11 juin, les promoteurs de ces projets pourront inviter leur communauté à voter pour leur initiative, de façon à démontrer leur ancrage et leur pertinence dans leur milieu. Cette période permettra aussi au jury d’analyser les projets.

Le nombre d’appuis recueillis sera pris en considération dans cette analyse. D’autres critères seront pris en compte, comme la démonstration que le projet répond aux besoins d’une collectivité, son impact social, sa faisabilité et sa viabilité.

L’aide accordée pourra atteindre 80% du coût du projet, jusqu’à concurrence de 10 000$ par projet. Les projets devront être réalisés avant le 30 septembre 2020.

Les projets sélectionnés et les sommes octroyées seront dévoilés en août et septembre 2019.

Projets

Les bourses pourraient être utilisées pour défrayer les frais de démarrage d’une entreprise ou d’un projet d’économie sociale, pour réaliser une étude de faisabilité, une étude de marché ou une étude technique, développer de nouveaux outils de communication, implanter des solutions numériques, acquérir de l’équipement, etc.

Parmi les projets qui ne seraient pas admissibles, on compte l’organisation d’une campagne de financement, les activités sujettes à controverse, les projets à caractère politique, sexuel ou religieux, le remboursement du service de la dette ou le financement d’emprunt à venir, les dépenses allouées à la réalisation du projet qui sont antérieures à l’acceptation du projet ou encore les frais d’incorporation de l’organisation.

L’économie sociale à Montérégie

612

On estime que plus de 612 entreprises d’économie sociale existent en Montérégie.

9012

Ces entreprises embauchent quelque 9012 personnes.

651 M$

Leur activité représente un chiffre d’affaires cumulé de 651 M$.

(Source: Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent)