Des caméras corporelles pour des employés municipaux

La municipalité de Saint-Zotique a décidé de faire l’acquisition de deux caméras corporelles. Une technologie qui sera utile pour diminuer les tensions qui peuvent survenir lors d’un échange avec les citoyens.

Jean-François Messier, directeur général de la municipalité, assure que ce nouvel outil servira autant à la protection des employés qu’à celle des citoyens. Les caméras pourront être portés lors des rencontres à domicile pour des inspections de permis, des suivis de requêtes et plaintes, ou pour une intervention en prévention incendie. «Depuis 5-6 ans, les pompiers interviennent à deux lorsqu’il y a un feu de joie à ciel ouvert parce qu’il est arrivé qu’il y a eu des menaces de proférées, mentionne-t-il. Il y a aussi eu des comportements verbaux ou agressifs à la perception des taxes. Nos employés ne méritent pas de se faire invectiver. »

Il a également mentionné que des situations à la Plage de Saint-Zotique ont obligé la municipalité à y déplacer une sécurité accrue. M. Messier n’a jamais eu connaissance d’altercations physiques entre les employés et les citoyens. Mais un climat de tension et de pression semble s’installer au Québec depuis la pandémie et le déconfinement qui s’opère. Pour éviter ces situations, Saint-Zotique a procédé à l’achat de deux caméras corporelles pour un montant de moins de 500 $.

La municipalité s’est basée sur le projet-pilote du Service de police de la Ville de Montréal quant à l’aspect légal de l’utilisation d’un tel accessoire. Ainsi, l’employé devra indiquer au citoyen qu’il est muni d’une caméra corporelle. Les images ne pourront être diffusées et le résident pourra se retirer du champ de vision de la caméra s’il ne désire pas être filmé. «Le projet-pilote du SPVM a des avis pour utiliser les images en cour, nous on en n’est pas là, ajoute M. Messier. Les caméras sont un élément du quotidien, il s’agit d’une nouvelle technologie et c’est uniquement pour assurer la protection. On n’est pas tombé sur des gens acerbes à date. »