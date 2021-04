Des capsules vidéo pour présenter les réalités agricoles en Montérégie

Les partenaires du projet « Notre campagne, un milieu de vie à partager » ont mis en ligne quatre nouvelles capsules vidéo d’animation afin de faciliter la cohabitation en zone agricole sur le territoire de la Montérégie.

Ces capsules abordent les principales thématiques liées aux activités agricoles : on y parle des odeurs et du bruit, du partage de la route, de la santé des sols ainsi que de l’eau et de l’utilisation des pesticides.

« Le milieu agricole offre plusieurs avantages, dont la beauté des paysages et l’accès à des produits frais. Toutefois, à certaines périodes de l’année, les résidents doivent composer avec les défis liés aux réalités de l’agriculture et faire preuve de patience », rappelle-t-on dans un communiqué lié à cette campagne.

Ces capsules vidéo viennent s’ajouter à d’autres outils développés afin de favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre la population et les agricultrices et agriculteurs de la Montérégie.

Plusieurs visuels et messages d’information ont été diffusés sur de multiples plateformes des partenaires de la campagne. Infolettres, bulletins municipaux et publications dans les réseaux sociaux ont ainsi permis de rejoindre et de sensibiliser un vaste public au cours de la dernière année. Un dépliant sera également distribué dans les municipalités.

Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville et de la Vallée-du-Richelieu, l’agglomération de Longueuil, la Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM) et la Direction régionale de la Montérégie du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). (M.P.)