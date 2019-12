Des centaines de citoyens à la parade de Noël à Delson

La Ville de Delson évalue qu’environ 800 à 900 citoyens se sont massés le long de ses rues pour admirer la parade de Noël, présentée le 1er décembre en soirée.

Le cortège était composé de six chars allégoriques, notamment. Un total de 70 personnes, dont des pompiers et des policiers, ont paradé dans un quadrilatère formé de l’avenue Delson, de la rue Collège, de la montée des Bouleaux et du boul. Georges-Gagné. Le Reflet était sur place pour capter les plus beaux moments de l’événement.