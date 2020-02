Des cheerleaders de Candiac en route vers des compétitions mondiales

Quatre équipes de cheerleaders qui s’entraînent au Centre Coyotes à Candiac ont remporté leur billet pour des compétitions de niveau mondial grâce à leurs performances lors d’événements divers.

L’équipe Savage Pack (junior niveau 3) a mérité la première place au Jamfest, à Mississauga en Ontario, le 2 février. Les 14 filles et le garçon âgés entre 11 et 14 sont également repartis avec le prix du meilleur esprit d’équipe. Leur victoire leur permettra de participer à la compétition US finals aux États-Unis, au printemps.

Les athlètes de la formation Ruthless Pack (junior international niveau 4) ont également récolté l’or dans leur catégorie lors de la même compétition. L’équipe formée de 16 filles âgées entre 10 et 16 ans a ainsi obtenu son laisser-passer pour le Summit, soit un championnat du monde de cheerleading junior, qui se tiendra en Floride, en mai.

«Elles participeront pour la plupart pour la première fois de leur carrière de cheerleader au championnat mondial», laisse savoir fièrement Marie-Sophie Morin, entraîneure au Centre Coyotes.

Les deux performances de l’équipe Wanted Pack à la compétition Cheerfest, les 8 et 9 février, à Montréal l’a classée au 2e rang dans la catégorie IO5 (niveau international 5). Elle a remporté son invitation pour les World’s, un championnat mondial, qui se déroulera à Orlando, en Floride, en avril.

De son côté, l’équipe Wrecking Pack a terminé 3e lors de la même compétition dans la catégorie IOSC5 (niveau international 5) et a récolté son billet pour la compétition FaceOff, qui regroupera les meilleures équipes de niveau mondial au Canada à Niagara Falls, en Ontario, en avril.

