Des collectes de vêtements et jouets pour financer des projets

Crédit photo : Gracieuseté

Deux écoles et une garderie de la région organisent des collectes de vêtements, literie, accessoires et jouets usagés dans le but de financer leurs différents projets scolaires. La cueillette se fera par l’entremise du mouvement les Supers recycleurs, mis en place en 2015 par la Candiacoise Marie-Claude Guérin.

L’école Jean-Leman à Candiac, l’école John Adam Memorial à Delson et la garderie Le petit monde marin à Saint-Constant figurent parmi les établissements participants sur la Rive-Sud.

Les familles sont invitées à amener leurs biens à recycler en bon état dans des taies d’oreiller plutôt que des sacs de plastique afin de limiter au maximum les déchets. Une fois les dons récoltés, les enfants ainsi que l’école des Supers recycleurs feront une chaîne humaine pour transporter chaque lot de vêtements vers le camion. Ces dons seront offerts à des fondations et des friperies au Québec.

«C’est une collecte clés en main pour les écoles et garderies parce que nous fournissons tout: les affiches, le matériel de collecte, l’information aux parents, etc, explique Mme Guérin. Ça permet aussi de sensibiliser les enfants au recyclage et à les impliquer dans un projet pour leur communauté.»

Par la suite, les Supers recycleurs verseront un montant à l’établissement selon le poids amassé. Environ 25 sous est remis par kilogramme, précise Mme Guérin.

Lors de l’année scolaire 2017-2018, l’école Jean-Leman avait tenu deux collectes et avait récolté 2 809 kg pour un montant d’environ 800$. De son côté, la garderie Le petit monde marin avait été la 4e en Montérégie à amasser le plus de vêtements.

Pour faire preuve de transparence, l’organisme filme le tri et la pesée des vêtements. La vidéo est ensuite envoyée aux écoles, souligne Mme Guérin.

En trois ans, les Supers recycleurs ont remis plus de 100 000$ à des écoles et garderies.

Dates

-École Jean-Leman: le lundi 12 novembre, de 6h30 à 18h. L’argent servira à l’aménagement d’une partie de la cour arrière afin d’en faire un coin détente pour des activités.

-École John Adam Memorial: le jeudi 15 novembre et le vendredi 16 novembre. L’argent servira à l’achat de fournitures artistiques et la tenue de sorties éducatives.

-Garderie Le petit monde marin: du jeudi 15 novembre au samedi 17 novembre. L’argent servira à l’achat d’équipement comme des ballons de basketball, des jeux pour le carré de sable, etc.