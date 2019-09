Des commerces d’ici membres du Circuit zéro déchet

Six commerces de la région encouragent leurs clients à apporter leurs contenants réutilisables pour faire leurs achats.

Le réseau Circuit zéro déchet met à la disposition des citoyens un répertoire des commerces qui acceptent les contenants de leurs clients pour diminuer la quantité d’emballages utilisés. Chacun d’entre eux a apposé un autocollant distinctif du Circuit zéro déchet pour annoncer qu’ils en sont membres.

Se disant très sensible à la cause environnementale, Line Renaud, propriétaire de la Boulangerie Roseline, a instauré un incitatif monétaire pour pousser ses clients à faire de même.

«Je vends un contenant réutilisable au coût de 2$. Chaque fois que le client l’amène ou amène son propre contenant au commerce, il bénéficie d’un rabais de 5% sur ses achats, explique-t-elle. C’est une autre option que nos emballages, qui sont néanmoins tous biodégradables et compostables.»

«Je suis une anti-plastique!, ajoute-t-elle. Selon moi, il n’y a pas encore assez de gens qui apportent leurs contenants. C’est une bataille de tous les jours.»

Copropriétaire du Quartier général du Vieux La Prairie, Michelle Davies que, depuis un an, de plus en plus de clients amènent leurs contenants pour transporter leurs sandwichs, salades et autres mets.

«C’est tellement simple. On fait juste s’assurer que le contenant est propre pour qu’il n’y ait pas de contamination, précise-t-elle. On adhère totalement au mouvement écologique et on est vraiment heureux quand on voit que les clients participent aussi.»

Elle souligne que plusieurs mesures ont été mises en place pour diminuer la quantité de déchets générés au restaurant.

«Par exemple, nous avons remplacé le papier brun dans les toilettes par des linges à main et retiré les petites capsules de lait. Nous travaillons aussi avec des fournisseurs afin d’avoir des contenants uniquement biodégradables et compostables», explique-t-elle.

Le Reflet a déjà recensé certaines initiatives vertes mises en place par d’autres commerces.

Commerces participants

La Boulangerie Roseline à La Prairie, le restaurant Quartier général du Vieux La Prairie, les pharmacies Uniprix à La Prairie et Candiac et Familiprix à Saint-Constant ainsi que la boutique écologique Lavallée verte sont membres du Circuit zéro déchet.