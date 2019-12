Des décorations de Noël du Costco rappelées en raison d’un risque de blessures

Des emballages de trois bonhommes de neige souples font présentement l’objet d’un rappel puisqu’ils pourraient causer des blessures. Santé Canada explique qu’une flexion excessive des bonhommes de neige peut entraîner l’exposition du fil central, qui peut percer le tissu et ainsi présenter un risque de blessures.

Ces bonhommes de neige sont faits d’un tissu pelucheux et mesurent environ 50 cm de hauteur. Le corps des bonhommes de neige est blanc et ceux-ci sont habillés de vêtements festifs rouges ou verts. Le corps et les bras des bonhommes de neige sont souples. Le rappel vise des emballages de trois bonhommes portant le numéro d’article #1900348.

Il est important de cesser d’utiliser les produits rappelés et de les retourner dans un magasin Costco pour obtenir un remboursement complet.

Jusqu’à maintenant, aucun incident ni aucune blessure n’a été signalé.

Près de 5000 emballages rappelés ont été vendus au Canada entre septembre et novembre 2019.

(Source: Santé Canada)