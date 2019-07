Des drôles d’oiseaux qui font jaser à Sainte-Catherine

Un résident de Sainte-Catherine, Léonel Dubeau, a fait parvenir à la rédaction des photos où l’on aperçoit d’étranges oiseaux sur le toit d’un bâtiment abandonné du boulevard Marie-Victorin.

Le Reflet a demandé à Lucien Lemay, ornithologue et photographe amateur, de communiquer avec M. Dubeau et de prendre des clichés des volatiles en question afin de les identifier.

Selon le spécialiste qui a accepté la requête du Journal, il s’agit d’urubus à tête rouge, une espèce qui est largement répandue aux États-Unis et dans le sud du Canada. Jusqu’à cinq urubus ont été observés en même temps sur le toit de l’édifice, selon le témoignage que M. Dubeau a livré à l’ornithologue.

«L’urubu à tête rouge possède un odorat exceptionnel qui lui permet de repérer des carcasses dont il se nourrit. Ces oiseaux migrateurs se regroupent et cherchent des endroits isolés pour dormir la nuit. L’aire de l’urubu est en extension et ses effectifs sont en augmentation», mentionne Lucien Lemay, responsable des communications et de la page Facebook du Club des ornithologues de Châteauguay.

Le résident de Saint-Constant ajoute que le premier nid d’urubus découvert au Québec a été celui de Rigaud en 1986.

De 2010 à 2014, 20 cas de nidification d’urubus à tête rouge sur un total de 26 ont utilisé des structures artificielles telles que des bâtiments abandonnés, pour les autres nidifications, celles-ci ont eu lieu dans des cavités profondes et inégales du sol.

Selon Lucien Lemay, il y a de fortes chances que le bâtiment abrite un nid, mais pour confirmer le tout, il faudrait une observation sur place s’étalant sur plusieurs jours en plus d’entrer dans les lieux qui se trouvent sur une propriété privée.

À propos de l’urubu à tête rouge

Longueur : 64-81 cm

Envergure : 1,7-1,8 m

Poids : 2 kg

Espérance de vie : en moyenne 17 ans

Nombre d’œufs pour couvée : un à trois œufs

Nombre de couvée : une

Durée de la période d’incubation : 28 à 40 jours

Durée de la période de la nidification : 60 à 84 jours

Période de ponte et d’incubation des œufs de la mi-avril à la mi-août

Période d’élevage de la mi-mai à la première semaine de septembre