Des égouts causent des problèmes d’odeurs à Candiac

Le service des Travaux publics de la Ville de Candiac travaille à régler un problème d’odeurs qui sévit depuis un an dans le secteur de l’avenue d’Adélaide. Celui-ci aurait été causé par des travaux, selon des citoyens affectés.

Deux Candiacois se sont présentés à une séance du conseil municipal en août pour exprimer leur mécontentement.

«Nous avons eu une bonne écoute des Travaux publics, mais le problème persiste. On pensait que c’était causé par un mauvais entretien, mais il semble que ce soit un problème de conception. On ne vivait pas ça avant la réfection de la rue», affirme Richard Boivin, un résident de l’avenue d’Adélaide depuis 51 ans.

Son voisin, Pierre Robillard, ajoute que «les odeurs sont infectes. Ça a été constaté l’année dernière par un travailleur du service des Travaux publics. On me dit d’appeler quand ça pue, mais c’est sporadique et ça dépend des vents».

La Ville confirme être consciente du problème. Il y a eu des interventions récentes, soit les 13, 20, 23 août ainsi que les 3 et 4 septembre «afin de percevoir l’odeur et d’analyser sa provenance», explique Jacinthe Lauzon, directrice au service des Communications à Candiac. La Municipalité a d’abord tenté de masquer les odeurs avec un désodorisant, une solution qui n’a pas plu.

«Le neutralisant [d’odeurs] dégage un parfum de cèdre qui n’a pas été apprécié», admet Mme Lauzon.

«C’était pire qu’avant», dit M. Boivin.

Son voisin renchérit en disant que l’odeur de cèdre «pogne à la gorge».

La Ville explique qu’il s’agit d’un produit naturel installé dans les conduites d’égout. Il sera remplacé par des cônes de charbon, un désodorisant naturel qui absorbe les odeurs.

Plusieurs tentatives

Pour tenter d’améliorer la situation, Candiac a aussi aménagé des regards d’égout, chose qui n’a pas fonctionné non plus. Des nettoyages ont été effectués, mais les résidents croient que les odeurs ne se sont que déplacées et reviennent.

La fréquence des curages qui se font normalement tous les quatre ou cinq ans a été modifiée. Ainsi, le service des Travaux publics a procédé au curage en 2018 et en 2019. Il a l’intention d’effectuer des inspections par caméra dans les conduites du réseau d’égout.

«Ceci permettra d’avoir une meilleure compréhension de la problématique dont la cause demeure actuellement inconnue», laisse savoir Mme Lauzon.

Le maire Normand Dyotte a confirmé aux citoyens qu’un suivi serait assuré pour que les odeurs soient éliminées définitivement le plus rapidement possible.