Des élèves créent une boutique en ligne avec des entrepreneurs de la région

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Des élèves du Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud (CFCRS) à La Prairie ont présenté leur projet de boutique en ligne créée en collaboration avec des entrepreneurs de la région, le 14 mars. Il s’agit d’une première québécoise, selon la direction du CFCRS.

Concrètement, les élèves vendent des produits des entreprises collaboratrices sur leur plateforme nommée E boutique FP et à des marchés éphémères, dont un qui aura lieu à Noël.

Le groupe de 10 élèves au programme de vente-conseil et leurs deux enseignantes, Valérie Phaneuf et Christiane Gagnon, travaillent sur ce projet depuis septembre. Le dévoilement de ce dernier s’est fait à leur dernière journée de formation pour l’obtention d’un Diplôme d’études professionnelles (DEP).

«Quand Christiane m’a présenté l’idée de jumeler des entrepreneurs aux élèves pour créer une boutique en ligne, j’ai tout de suite embarqué», laisse savoir Mme Phaneuf.

Elle explique que les entrepreneurs sont sélectionnés par les élèves, misant sur «des produits distinctifs et innovants, qui ont une valeur ajoutée, et des entreprises qui ont une belle histoire».

Les entrepreneurs qui collaborent viennent du programme en lancement d’entreprise du CFCRS. Certains sont des élèves qui ont obtenu un DEP et qui se sont lancés en affaires, par exemple en coiffure ou en esthétique, ou ce sont des entrepreneurs de la région.

«Je ne m’attendais pas à avoir un cours où on serait impliqué dans quelque chose d’aussi réel.» -Samuel Meunier, élève

Les élèves ont notamment travaillé sur des stratégies marketing, une campagne publicitaire pour la boutique en ligne. Ils ont conçu le site Web, y ont rédigé les fiches de produits et ont organisé le lancement, souligne Mme Gagnon.

«On a découvert des nouvelles facettes de leur personnalité et des talents cachés. Ça les a tellement motivés et passionnés», dit-elle.

Cette expérience leur permet d’explorer plusieurs éléments pour les préparer au marché du travail, dont la comptabilité, l’informatique, le marketing, la vente, l’achat, la négociation et la répartition des tâches en équipe.

Retombées

Pour la réalisation de ce projet, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a remis une subvention de 9 000$ au CFCRS.

Ce montant permet entre autres de couvrir les frais d’hébergement du site Web, l’obtention du nom de domaine et les frais de transaction par cartes de crédit.

«Alors que les plateformes de vente en ligne prennent de 30% à 50% des profits, les élèves en prennent 15% pour le moment», indique Mme Phaneuf.

Elle ajoute qu’ils offrent aussi un coffre à outils complet pour la mise en marché des produits.

Le site Web de la E Boutique FP sera mis en ligne prochainement. Aucune date officielle n’a été annoncée.

La boutique en détail

Le «E» dans E boutique FP a été choisi pour école, élèves, entrepreneurs et enseignants. Les lettres «F» et «P» sont des diminutifs de formation professionnelle. Le logo est composé de trois sacs, un jaune pour illustrer l’aspect vente-conseil; un bleu pour la représentation d’entreprise et un vert pour le lancement d’entreprise.

Catégories de produits:

-Emballages cadeaux;

-Idées-cadeaux;

-Nouveautés;

-Produits gourmands;

-Produits pratiques au quotidien.