Des employés artistes à leurs heures exposent à Sainte-Catherine

Des employés de la Ville de Sainte-Catherine dévoilent une facette méconnue de leur personnalité en exposant des œuvres artistiques qu’ils ont créées à temps perdu.

Huit membres du personnel ont accepté l’invitation du Service des loisirs et de la culture. Ce dernier désirait mettre en valeur le talent des employés, souligne Marina Badani, agente aux communications et multimédia et dessinatrice à ses heures.

«C’est plaisant de voir le côté créatif de nos collègues. Une d’entre elles est poète et je ne le savais même pas!» raconte-t-elle.

À l’instar de ses homologues, Mme Badani s’adonne à l’art en dehors du travail «pour le plaisir, pour se détendre», mentionne-t-elle.

Toutes les œuvres, qui vont de la peinture à la photographie, faisaient déjà partie des collections personnelles de chaque exposant. L’agente aux communications souligne avec fierté que deux des participants ont déjà pris part à des événements professionnels, soit la photographe Annie Bonneville et la danseuse Brigitte Tremblay.

Quand et où ?

L’exposition Vitrine sur le talent des employés de Sainte-Catherine est présentée jusqu’au 28 janvier, dans le hall du Centre Aimé-Guérin. Mme Badani rappelle d’ailleurs que cette activité cadre bien avec la vocation du centre, soit celle de présenter le talent d’artistes locaux.

Liste des participants

-Marie-Josée Halpin, urbaniste et directrice, Service de l’aménagement du territoire et développement économique: poésie

-Annie Bonneville, chef de section bibliothèque, Service des sports, culture, loisirs et vie communautaire: photographie

-Nicolas Goyette-Bouchard, chef de section événements, Service des sports, culture, loisirs et vie communautaire: photographie et fresque lumineuse projetée autour des poèmes de Marie-Josée Halpin

-Brigitte Tremblay, commis bibliothèque, Service des sports, culture, loisirs et vie communautaire: danse lyrique et jazz

-Amélie Hudon, directrice, Service des communications et relations avec le citoyen: peinture et coulage à l’acrylique

-Alexandra Potvin, préposée, Service des communications et relations avec le citoyen : peinture et aérosol sur pochoirs

-Marina Badani, agente, communication et multimédia, Service des communications et relations avec le citoyen: dessin sur photo-pochoirs

-Mélanie Forgues, coordonnatrice en loisirs, Service des sports, culture, loisirs et vie communautaire: chant