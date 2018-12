Des enfants bricolent pour l’environnement et la SPCA Roussillon

Crédit photo : Gracieuseté - Mélanie Rondeau

Mélanie Rondeau, propriétaire d’une garderie familiale à Saint-Constant, s’est lancée dans un projet artistique hors du commun avec les enfants dont elle s’occupe. Ils ont bricolé des œuvres pour un vernissage et un encan afin d’amasser de l’argent pour la SPCA Roussillon.

C’est dans la nature de Mme Rondeau d’être créative. Elle cherchait à faire des bricolages avec des objets recyclés dans un but précis avec les 6 enfants de 4 ans qu’elle accueille quotidiennement.

«Je voulais que ce soit quelque chose de constructif et dont ils allaient se souvenir», dit-elle.

Mme Rondeau s’est procuré un lot de cadres dans une vente-débarras cet été et le projet est né. Des membres de sa famille, des amis, des voisins et les parents d’enfants de la garderie ont contribué à lui fournir du matériel.

«C’est rapidement devenu beaucoup plus gros que je pensais», laisse-t-elle savoir.

Au total, les petits ont réalisé 18 œuvres. Les artistes ont mélangé la peinture et le dessin avec des objets recyclés comme des disques, des bouchons de toutes sortes, des boutons, des boîtes de conserve, du bois, des pailles et des emballages divers.

Pour des bonnes causes

L’objectif du projet était de les sensibiliser au recyclage et à la protection de l’environnement, mais aussi de leur faire comprendre que la faune peut aussi être affectée par les changements climatiques notamment, explique Mme Rondeau.

«Ce projet, c’est l’espoir de voir notre planète saine. Nos enfants et nous sommes l’espoir de cette réussite.» -Mélanie Rondeau

«C’est pour ça qu’on a choisi ensemble de donner les fonds à la SPCA Roussillon, pour les animaux domestiques et sauvages de notre région», précise-t-elle.

Lors du vernissage et de l’encan, le 8 novembre, 22 adultes dont 2 membres de la SPCA Roussillon et 12 enfants étaient présents. Mme Rondeau espérait atteindre un objectif de 500$. Avec des commandes qui lui ont été demandées par des proches, elle a atteint un montant de 737$.

«Honnêtement, je pensais ramasser environ 135$. C’est mission accomplie et encore plus!» se réjouit-elle.

De bonnes habitudes

Même après le projet, les enfants qui vont à la garderie de Mme Rondeau ont gardé de bonnes habitudes de recyclage.

«Ils m’apportent encore du matériel et disent à leurs parents de ne pas jeter ce qui pourrait servir à la garderie», raconte l’éducatrice. Leur sapin de Noël sera dressé avec la même thématique. Mme Rondeau a elle-même fait beaucoup de récupération dans ses rénovations et décorations à la maison, entre autres. Mme Rondeau pense déjà à d’autres projets semblables, encore plus gros.

Elle invite d’ailleurs ceux qui voudraient participer en offrant du matériel à la contacter par courriel au osommetmel@hotmail.com.