Des entraves à surveiller au cours de la longue fin de semaine

Des fermetures majeures seront mises en place durant la longue fin de semaine de Pâques, notamment sur l’autoroute 15 en direction sud, entre l’échangeur Turcot et le pont Samuel-De Champlain, ainsi que sur l’autoroute Bonaventure et l’autoroute 20/route 132 à Longueuil. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Autoroute 15 et échangeur Turcot

De 22h vendredi à 5h lundi, l’A-15 sud sera complètement fermée à la circulation entre l’échangeur Turcot et l’entrée de l’autoroute Bonaventure est, sur l’Île-des-Sœurs.

Le détour se fera par la bretelle pour l’A-720/R-136 est, sortie n°2 (avenue Atwater), la rue Rose-de-Lima, la rue Saint-Jacques, le boul. Robert-Bourassa et l’autoroute Bonaventure est vers le pont Samuel-De Champlain.

Les travaux entraîneront également la fermeture de l’entrée de l’avenue Girouard; de la bretelle de l’échangeur Turcot menant de l’A-15 sud à l’A-20 ouest; de la bretelle de l’échangeur Turcot menant de l’A-20 est à l’A-15 sud; de la bretelle menant de l’A-720/R-136 ouest à l’A-15 sud; et des entrées du boul. De La Vérendrye, de l’avenue Atwater et du boul. Gaétan-Laberge.

Notons aussi la fermeture de la bretelle menant de l’A-20 est à l’A-15 nord, dans l’échangeur Turcot.

Autoroute Bonaventure

L’autoroute Bonaventure sera fermée entre la rue Wellington et l’entrée en provenance de la rue Carrie-Derrick, en direction du pont Samuel-De Champlain, de 21h vendredi à 7h samedi; de 21h samedi à 7h dimanche; de 21h dimanche à 7h lundi; et de 21h lundi à 5h mardi.

Le détour se fera par les rues Wellington, Bridge et des Irlandais ainsi que le chemin des Moulins.

L’autoroute sera également fermée entre la sortie n°2 (avenue Pierre-Dupuy) et la rue Wellington, en direction du centre-ville, de 21h lundi à 5h mardi.

Le détour se fera par le chemin des Moulins et les rues Riverside, Mill, Bridge et Wellington.

Autoroute 20/route 132

Finalement, l’A-20/R-132 sera fermée dans les deux directions, de jeudi à mardi.

L’A-20/R-132 ouest sera fermée de 22h jeudi à 2h lundi, entre la sortie n°89-E et l’entrée du boul. Roland-Therrien.

Le détour se fera par l’A-20 est, la sortie n°98 pour l’A-30 ouest, la sortie n°76 pour la R-116 ouest et la R-134/boul. Taschereau, ou par la R-116 ouest et la sortie n°4 pour le chemin de Chambly et le boul. Jacques-Cartier.

Ces entraves entraîneront également la fermeture des bretelles menant de l’A-25 sud et de l’A-20 ouest à la R-132 ouest.

L’A-20/R-132 est sera quant à elle fermée de 23h59 jeudi à 2h mardi, entre la sortie n°82 et l’entrée du boul. Roland-Therrien.

Le détour se fera par la R-134/boul. Taschereau, la sortie pour la R-116 est et la sortie pour l’A-30 est et l’A-20 est ou ouest, ou par l’A-20 ouest et la sortie n°92 pour les boul. de Mortagne et Jacques-Cartier.

Ces entraves entraîneront également la fermeture de l’accès du boul. Taschereau en direction ouest et est, ainsi que de l’accès de la rue Saint-Charles Ouest pour le boul. Taschereau et la R-132 est.

À noter également qu’une voie sur trois de l’A-20/R-132 est sera fermée dès 2h le 6 avril et jusqu’à 5h le 13 avril, à la hauteur du boul. Roland-Therrien.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Rens.: Québec 511.