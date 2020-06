Des entraves majeures dans le secteur de l’A-10 et du pont Samuel-De Champlain

Des fermetures majeures seront mises en place la fin de semaine prochaine, notamment dans le corridor des autoroutes 10 Ouest et 15 Nord, entre l’autoroute 30 et l’échangeur Turcot, incluant le pont Samuel-De Champlain en direction de Montréal. Ces secteurs seront à éviter.

Axe A-10 et pont Samuel-De Champlain

Signature sur le Saint-Laurent (SSL) procédera à des travaux sur le pont et ses différentes approches, entraînant la fermeture en direction de Montréal.

Ainsi, l’A-10 Ouest entre la sortie 11 (A-30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy) à Brossard et l’entrée sur l’autoroute Bonaventure à Montréal, incluant le pont, sera fermée de 23h vendredi à 5h lundi.

À partir de l’A-30, le détour se fera par l’A-30 Est et la R-116 Ouest, vers les ponts Victoria et Jacques-Cartier, ou jusqu’à l’A-20 Ouest/A-25 Nord vers le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. À partir de la R-132, les automobilistes devront emprunter la R-132 Est et les ponts Victoria ou Jacques-Cartier, ou bien la R-132 Ouest et le pont Honoré-Mercier. À partir de l’Île-des-Soeurs, la circulation locale sera uniquement possible sur l’A-15 Nord entre l’Île-des-Soeurs et le boul. Gaétan-Laberge.

Axe A-15 et échangeur Turcot

SSL et le ministère des Transports (MTQ) procèderont également à des travaux dans le corridor de l’A-15, entre autres sur les haubans du pont au-dessus du canal de Lachine.

Pour permettre ces travaux, l’A-15 Nord entre le pont (boul. Gaétan-Laberge) et l’échangeur Turcot sera complètement fermée de vendredi 23h à lundi 5h, tandis que l’A-15 Sud entre l’échangeur Turcot et l’entrée en provenance du boul. De La Vérendrye le sera de vendredi 22h à lundi 5h.

Seront également fermées, pendant la même période, les bretelles de l’échangeur menant de l’A-15 Nord à l’A-20 Ouest, de l’A-20 Est à l’A-15 Nord, de l’A-15 Sud à l’A-20 Ouest et de l’A-20 Est à l’A-15 Sud, de même que l’entrée de l’A-15 Sud en provenance de l’avenue Girouard.

À noter également qu’une seule voie sera ouverte à la circulation sur l’A-15 Sud, entre le boul. De La Vérendrye et le pont, de vendredi 22h à lundi 5h.

Des fermetures sont également prévues pour le réseau local de Montréal, dans le secteur de l’échangeur Turcot.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces entraves pourraient être annulées ou modifiées.

Rens.: Quebec511.info, Mobilité Montréal, Échangeur Turcot et Signature sur le Saint-Laurent (SSL).