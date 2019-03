Des étudiantes créent «POP la vie !» pour la Fondation Anna-Laberge

Crédit photo : Gracieuseté Bianca Lasenzaniro

Sept étudiantes en Événementiel de l’Académie Zoom à Montréal ont créé dans le cadre d’un cours une activité baptisée «POP la vie !» au profit de la Fondation Anna-Laberge.

«Les Frangines» proposent un spectacle de variétés sous le thème de Garden Party, le lundi 8 avril, au Théâtre Plaza à Montréal. Au menu, des jeunes talents du milieu artistique, culinaire et entrepreneurial. Ce, pour soutenir un volet précis de la Fondation Anna-Laberge.

«Nous avons choisi le département de la santé mentale car nous croyons important d’en parler et de changer les choses à notre façon», explique Lyne Benjamin, porte-parole du groupe.

Les fonds recueillis contribueront à «instaurer des cours de yoga, créer un groupe de pleine conscience et bâtir des ateliers de travail afin de favoriser la réinsertion des patients dans leur milieu de travail, à l’école et dans leur vie», détaillent Les Frangines dans un plan de partenariat qu’elles ont élaboré pour recruter des commanditaires.

«Durant la soirée, font-elles part, des artistes émergents talentueux se partageront la scène afin d’offrir, au public et aux partenaires présents, des prestations musicales et humoristiques de qualité. Nous offrirons également la chance à quelques commerçants locaux de tenir un kiosque afin de présenter leurs produits. Tout cela se fera dans un décor floral et vert inspiré directement de notre jardin.»

La Fondation Anna-Laberge s’est fait connaître auprès de l’Académie Zoom. «Dans le cadre de notre cours, c’est la fondation avec qui on voulait travailler mais nous, Les Frangines, avons décidé du département de la santé mentale», précise Lyne Benjamin.

Les intéressés peuvent se procurer des billets sur le site internet du Théâtre Plaza.