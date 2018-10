Des étudiants créent une Honda Civic hybride de 600 chevaux

Article par Olivier Beaulieu

Aux États-Unis, plus spécifiquement en Caroline du Sud, un groupe de 19 étudiants de l’Université Clemson a créé la première Honda Civic destinée au rallye mue par une motorisation hybride. Ah, et j’allais oublier : elle développe 600 chevaux et peut atteindre les 100 km/h en seulement deux secondes et des poussières. Oui, vous avez bien lu!

Il y a un peu plus de deux ans, les étudiants se sont procuré une Civic berline dans l’optique de créer une voiture capable de grandes performances tout en diminuant sa consommation. Nom de code : Deep Orange 9 (DO9)!

Le programme Deep Orange est une activité mise sur pied par l’université qui vise à former des étudiants en ingénierie, à la réalité du processus de création d’une automobile selon les contraintes imposées par le marché. Chaque année, le département responsable du programme s’associe avec un manufacturier et crée un bolide selon certaines lignes directrices. En 2017, DO9 a été lancé en partenariat avec Honda.

Le monstre écoénergétique de 600 chevaux a été rendu possible grâce à un quatre cylindres suralimenté 2,0 litres, monté en position centrale, produisant 400 chevaux acheminés aux roues arrières. Le tout a été jumelé à un moteur électrique de 200 chevaux qui s’occupe d’alimenter les roues avant ainsi que d’un système de récupération d’énergie associé au système de freinage avant. Selon les données recueillies par les étudiants, ce mariage mécanique permet au bolide de compléter le 0-60 mi/h (0-96 km/h) en deux secondes et de réduire sa consommation jusqu’à 30%!

Du côté de Honda, on affirme que ce projet, en plus d’aider les étudiants à se dépasser, contribue au développement de la mobilité durable. Notons que les statistiques de consommation du véhicule n’ont pas été dévoilées par aucun des deux partis.