Des factures plus salées en cas d’infraction aux règlements de stationnement

Il en coûtera désormais plus cher aux citoyens qui vont contrevenir aux règlements de stationnement et de fausse alarme sur le territoire de la Régie intermunicipale de police Roussillon, en vertu de trois résolutions approuvées par le conseil d’administration composé des sept maires et mairesses.

Ainsi, le montant de l’amende pour une infraction au règlement de stationnement hivernal passera de 30$ à 40$. Idem pour une infraction au règlement de stationnement général, qui touche notamment les places réservées aux personnes handicapées, le stationnement au même endroit pendant plus de 24 heures, le stationnement sur les pistes cyclables, etc.

Fausse alarme

La note sera également plus salée aux utilisateurs imprudents de système d’alarme. Une personne physique devra débourser 100$ plutôt que 75$ si les services d’urgence se déplacent pour deux fausses alarmes en un an, puis 150$ plutôt que 125$ en cas d’une troisième infraction. La facture s’alourdit après chaque déclenchement inutile, précise la résolution.

De son côté, une personne morale devra verser 200$ plutôt que 150$ pour deux fausses alarmes en un an, puis 300$ plutôt que 250$ après une troisième infraction. Ce montant augmentera de 100$ à chaque infraction subséquente.

Tous ces changements entreront en vigueur à compter du 1er décembre dans les sept villes de la Régie intermunicipale de police Roussillon, soit Candiac. Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine.