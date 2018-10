Des femmes s’approprient l’espace public par l’art à Sainte-Catherine

Crédit photo : Gracieuseté

Par le biais de marches exploratoires et de la poésie, des femmes de la région ont pu s’exprimer publiquement et s’approprier le territoire de la Ville de Sainte-Catherine.

Femmes et poésie est un parcours poétique permanent dans la ville jumelé à une présentation temporaire au Centre municipal Aimé-Guérin. Il est le fruit d’une médiation culturelle menée par la Municipalité en partenariat avec le centre de femmes et le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

«Je ne pensais pas que ce projet allait être aussi près de notre mission», se réjouit Wendy Rivard, intervenante au Centre de femmes l’Éclaircie à Sainte-Catherine.

Elle a pourtant découvert que le projet artistique, dévoilé le 28 septembre à l’occasion des Journées de la culture, a permis notamment aux participantes de gagner de l’autonomie et de briser leur isolement, tout en leur donnant une voix.

Démarche

Tout a commencé par des marches exploratoires qu’ont faites neuf citoyennes de Sainte-Catherine. Les participantes ont ensuite choisi sept lieux qu’elles aimaient ou qui pourraient être mis en valeur. Ces lieux sont devenus l’espace où sont affichés des poèmes qu’elles ont écrits.

«Beaucoup de femmes vivent dans l’ombre et ce projet leur a permis de s’exprimer sur la place publique et de dire qu’elles existent.» -Wendy Rivard, intervenante au Centre de femmes l’Éclaircie

«Certaines de nos membres, après avoir vécu une séparation, se retrouvent sans maison, sans jardin ni endroit bien à elles, signale Mme Rivard. Cette démarche a permis aux femmes de découvrir des endroits publics où elles pourraient avoir envie de se ressourcer ou se réfugier.»

Les participantes livrent aussi de courts témoignages audio, accessibles à l’aide d’un lecteur QR sur un téléphone intelligent, à télécharger en complément. Quant aux dessins, ils ont été réalisés par des enfants des camps de jour de la Ville.

Six ateliers de poésie

Les poèmes, quant à eux, sont le fruit d’ateliers avec la poète Marie-Claide De Souza. Les participantes y parlent d’elles, de la vie, de leurs forces et leurs faiblesses. Ils ont chacun été mis dans un lieu qui leur correspond.

Lieux du parcours poétique