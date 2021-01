Des fraises d’hiver prochainement fabriquées dans la région ?

Les résidents de l’agglomération de Longueuil ont pu déguster durant la période des fêtes des fraises locales, cultivées ici même et bien au chaud à Brossard grâce à une nouvelle façon de produire, complètement inédite. Et on dit qu’elles sont pas mal meilleures que les grosses fraises toute pâles américaines aussi sur le marché durant les mois d’hiver.

L’entreprise Ferme d’hiver située en plein parc industriel de Brossard a en fait produit près de 2000 livres de fraises d’hiver qui ont été écoulés rapidement et essentiellement dans quelques marchés d’alimentation de la Rive-Sud.

La production non seulement se poursuit mais l’entreprise s’apprête à prendre de l’expansion en Montérégie aussi, du côté de Vaudreuil.

Fraise d’hiver a été fondée par Yves Daoust en 2018. Il a consacré sa carrière à trouver des solutions technologiques pour des industries en plein bouleversement.

La Fraise d’hiver pousse dans un terreau, comme elle le ferait naturellement à l’extérieur. Cependant, tous les éléments climatiques sont surveillés et contrôlés. Les rectifications se font continuellement, sans devoir attendre une première récolte pour observer les forces et faiblesses du fruit.

Un éclairage spécial recrée les avantages de la lumière naturelle du soleil pour procurer une quantité optimale d’énergie à la plante. La chaleur émise est récupérée pour maximiser l’efficacité énergétique et chauffer les locaux adjacents, tels que des serres.

Un système d’irrigation automatisé et intelligent assure aux plants de fraises un approvisionnement en eau selon leurs besoins.

L’eau de drainage est réutilisée. Il n’y a donc aucun rejet nocif dans l’environnement.

La ventilation filtre et purifie l’air constamment dans la salle de production. Des lampes UV conçues au Québec sont utilisées pour contrôler les spores des pathogènes. Grâce à ce système, l’usage de bio-protection est réduit puisque les risques de propagation de pathogènes sont fortement réduits.

La pollinisation des plants est assurée comme une culture normale avec de vrais bourdons dans les salles!

Chaque plant de fraises est étroitement surveillé pour s’assurer de sa bonne santé et de la qualité de sa production. À un tel point que les cueilleurs passent tous les jours pour récolter des fraises charnues et savoureuses!

C’est ainsi que l’entreprise s’est donnée comme mission de bâtir avec ses partenaires un réseau de Fermes d’hiver réparties aux quatre coins du Québec, ce qui veut dire qu’au cours des prochains mois, si vous portez attention dans votre supermarché, vous pourriez bien retrouver ces fameuses fraises d’hiver «made in agglomération de Longueuil» à côté de chez vous.