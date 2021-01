Des joueurs de hockey encadrés et soutenus pendant la pandémie à la Magdeleine

En cette année scolaire sous le signe de la pandémie, les responsables du Blizzard de l’école secondaire de la Magdeleine s’assurent que leurs joueurs soient occupés, soutenus et encouragés au quotidien.

Depuis deux ans, l’établissement scolaire de La Prairie collabore avec un préparateur du programme neurolinguistique (PNL), Louis Bédard, dont la mission est de développer le conditionnement mental des joueurs. Sa présence est d’autant plus importante cette année, alors qu’il rencontre les jeunes occasionnellement pour s’assurer qu’ils gardent le moral.

«On parle souvent de tout ce qui touche les habiletés physiques et individuelles de l’athlète, mais on néglige souvent l’aspect mental dans son développement», fait remarquer l’enseignant responsable du programme hockey du Blizzard, Philippe Soutiere.

Depuis que le gouvernement du Québec a imposé l’enseignement hybride, M. Bédard donne des conférences virtuelles aux athlètes. Au menu: conditionnement mental, fixation d’objectifs et confiance en soi, notamment. L’école de la Magdeleine serait d’ailleurs le seul établissement d’enseignement de la région à offrir à ses joueurs un coach en conditionnement mental, avance M. Soutiere.

Les jeunes ont aussi eu la chance d’assister à une conférence de 90 minutes de l’entraîneur-adjoint des Canadiens de Montréal, Dominique Ducharme, avant les fêtes. D’autres activités de ce genre avec des joueurs professionnels et un autre entraîneur «bien en vue» sont prévues prochainement, informe-t-il.

Sur la glace fréquemment

Malgré les multiples règles imposées par le gouvernement qui limitent les entraînements, les joueurs «ont la chance d’être sur la glace assez fréquemment», soutient Philippe Soutiere.

Depuis quelques mois, les jeunes de quatrième et cinquième secondaire sont en télétravail une journée sur deux. Lorsqu’ils sont à la maison, ils doivent assister à une conférence, faire un entraînement de conditionnement hors glace filmé ou se rendre à la patinoire du coin pour faire des exercices dictés par les entraîneurs, dans le respect des normes de la santé publique.

Les entraînements sur glace à l’aréna de La Prairie sont toujours possibles une à deux fois par semaine. Exceptionnellement cette année, les joueurs sont divisés par «classe bulle» selon leur année scolaire plutôt que leur division.

«Ils n’ont pas joué de matchs, fait savoir M. Soutiere. Il n’y a pas d’opposition, pas de mises en échec. C’est vraiment centré sur le développement des habiletés individuelles.»

Sur la patinoire, les entraîneurs portent masques et visières et utilisent des sifflets électroniques.

«On prend la température de tout le monde à l’arrivée à l’aréna. Les jeunes doivent remplir un formulaire COVID et se désinfecter les mains. On souhaite contribuer à notre façon à aider les jeunes», affirme M. Soutiere.

Pas de cas ni de décrochage

Aucun des 58 joueurs de hockey de la Magdeleine n’a attrapé la COVID-19 jusqu’à maintenant. Selon le responsable chacun respecte les mesures gouvernementales à la lettre.

«Les jeunes sont résilients, affirme-t-il. Ils savent que c’est important, ils sont conscients de ce qu’on traverse.»

Grâce au programme de tutorat en place depuis la création du profil hockey, les jeunes s’en sortent également bien sur les bancs d’école.

«Dès qu’ils éprouvent des difficultés, on met des mesures en place et on intervient rapidement, explique-t-il. On n’a pas de décrochage, les jeunes sont en réussite de façon générale.»

Des joueurs au niveau supérieur

Malgré l’absence de matchs, deux joueurs du Blizzard se sont entendus avec des formations collégiales pour l’année prochaine. Le capitaine Joey Haché a signé une lettre d’intention avec le Boomerang du Cégep André-Laurendeau dans la division 1, tandis que Gabriel Pharand évoluera dans la division 2 avec le Cégep Saint-Laurent. D’autres devraient signer éventuellement, selon Philippe Soutiere.

De son côté, la Magdeleine poursuit son recrutement, mais différemment. Le responsable du programme se joint aux jeunes de l’école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant une fois aux trois semaines afin de les évaluer. Il rappelle que le profil hockey de la Magdeleine s’adresse aux garçons et aux filles de tout le territoire du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries.

Casques de pompier

L’école a récemment fait appel à un professionnel pour peindre deux casques de pompier aux couleurs de la Magdeleine avec la devise de l’école; respect, intensité, ténacité et engagement.

Chaque casque sera remis tous les neufs jours, soit la durée d’une semaine scolaire, à un joueur de division 1 et un de division 2 «qui s’est impliqué le plus dans le respect des valeurs du programme», explique Philippe Soutiere.