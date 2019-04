Des joueurs du baseball mineur aux cérémonies d’avant-match des Blue Jays

Crédit photo : Gracieuseté

C’est toute une expérience que des jeunes de l’Association de baseball mineur (ABM) Roussillon ont vécu au Stade olympique de Montréal, les 25 et 26 mars. Ces derniers ont participé aux cérémonies d’avant-match lors du passage à Montréal des Blue Jays de Toronto et des Brewers de Milwaukee.

Selon le directeur des communications à l’ABM Roussillon, Dany Lavoie, Baseball Québec a invité les représentants du Roussillon à former une équipe de 10 joueurs provenant des catégories atome à midget pour prendre part à cette cérémonie. Deux entraîneurs accompagnaient la formation pour l’occasion.

«Baseball Québec a expliqué que cette invitation nous avait été envoyée pour souligner notre excellente participation à la vente de billets pour les deux matchs des Blue Jays auprès de nos membres et également pour nos efforts actifs de recrutement de nouveaux joueurs», a indiqué M. Lavoie par courriel.

Ces cérémonies, qui étaient télédiffusées, visaient aussi à souligner le 50e anniversaire des Expos de Montréal.

Sur place, le président de l’ABM Roussillon, Pierre Savoie, a participé à un reportage télé de la chaîne américaine NBC qui voulait prendre le pouls d’amateurs de baseball montréalais.

Regain pour le baseball

Délaissé il y a quelques années, le baseball connaît un regain de popularité dans la région. Un phénomène qui s’explique par plusieurs facteurs, selon Pierre Savoie.

«L’arrivée de parties préparatoires printanières des ligues majeures de baseball à Montréal a aidé à accroître la popularité de ce sport. Les villes principales (Saint-Constant, Delson et Sainte-Catherine, Saint-Rémi, Saint-Mathieu et Saint-Isidore) que nous desservons, nous ont promis beaucoup d’améliorations parce que le baseball mineur est en très bonne santé», explique M. Savoie.

Il ajoute que l’ABM Roussillon a procédé à plusieurs changements au cours des quatre dernières années.

«Nous avons travaillé fort à agrandir nos rangs au niveau des bénévoles – plus d’une centaine incluant les entraîneurs – et nous, 15 administrateurs. Nous sommes parmi les trois plus grandes associations du regroupement de Baseball Québec Rive-Sud», souligne Pierre Savoie.