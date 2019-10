Des jumeaux qui ont perdu un total de 250 livres en 4 mois

LOISIRS. Une histoire tellement inspirante que celle des jumeaux Axel et Colin Loiselle. Les jeunes Campivallensiens âgés de 18 ans étaient obèses il y a 6 mois, à un point tel que la vie ne comportait aucune inspiration pour eux… jusqu’au moment où ils se sont mis à l’entraînement.

Quelques présences chez «Excel Gym», en mars dernier, ont changé leur façon de voir les choses. A leur arrivée lors de leurs premiers entraînements, les jumeaux ne pouvaient que ressentir la gêne de porter leur charpente de 305 livres (138 kg) et 320 livres (145 kg) respectivement. Quatre mois plus tard, leur nouvelle passion pour le conditionnement physique les a amenés à réduire leur poids à 190 livres (86 kg) et 180 livres (82 kg).

Une transformation étonnante qui a fait fondre quelque 250 livres (113 kg) de gras pour faire place à une masse musculaire en voie constante de développement. «Personnellement, je n’ai jamais vu rien de tel. Perdre plus d’une centaine de livres dans une période d’un an c’est possible mais en 4 mois, c’est vraiment exceptionnel», affirme Rico Pilon, propriétaire du gym depuis 21 ans et lui-même un athlète assidu à l’entraînement, ayant déjà remporté des concours de culturisme.

Ce qui est encore plus impressionnant dans le cas des jumeaux Loiselle, c’est qu’ils ont conçu eux-mêmes leurs programmes d’entraînement en observant et en prenant de conseils de quelques autres adeptes du gym situé sur la rue Quenneville à Salaberry-de-Valleyfield. «Ils viennent pratiquement tous les jours et leurs méthodes d’entraînement sont excellentes. Ils ont appris sur le tas», d’ajouter Rico Pilon.

Axel Loiselle, le plus bavard des jumeaux, est catégorie : consacrer une douzaine d’heures à l’entraînement chaque semaine a carrément modifié leur approche de la vie. «A partir de l’âge de 14 ans, on s’écrasait devant la télé et on mangeait beaucoup. C’était effrayant le nombre de calories que l’on pouvait avaler. On avait honte de sortir et de se faire voir à cause de notre corpulence. On s’enfermait, on ne voyait plus d’avenir, on se sentait pris dans un cercle vicieux», relate-t-il.

L’assiduité à l’entraînement de son frère jumeau Colin a permis également au jeune homme d’adopter une nouvelle philosophie de vie. «J’étais en colère à cause de mes mauvaises habitudes et de mon apparence. Je sentais que les gens me regardaient. Je ne pensais pas avoir un avenir. Je suis fier d’avoir pris mon courage à deux mains pour commencer l’entraînement. C’est bon pour le physique, mais aussi pour le moral et la confiance. Notre vie vient de changer», se réjouit Colin, fidèle partenaire du frérot pour l’exécution des exercices.

De 5 à 6 fois par semaine, à l’occasion deux fois par jour, les jumeaux Loiselle s’assurent d’incorporer les poids et haltères au volet cardiovasculaire pour faire un entraînement complet. Côté nutrition, tout a basculé pour le mieux. « Quand j’ai devant moi une pointe de pizza et une assiette de poisson, je choisis maintenant le repas santé (le poisson)», souligne Axel Loiselle.

«Si notre histoire peut inspirer d’autres jeunes qui étaient dans notre situation, tant mieux. C’est principalement pour cette raison qu’on voulait raconter la nôtre», évoque le jumeau identique.

Alors que l’école portait les deux frères nés le 1er août 2001 au découragement jusqu’au printemps dernier, leurs plans de carrière sont maintenant tracés : des études en comptabilité au Cégep pour un et la quête d’un Diplôme d’études professionnelles (DEP) en électricité pour l’autre figurent maintenant à l’agenda des jumeaux Loiselle.