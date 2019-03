Des jumeaux, une passion

Crédit photo : Yanick Michaud

Adeptes d’escrime les jumeaux identiques Evghenii et Andrei Rastagaev doivent avoir l’impression d’être devant un miroir lorsqu’ils agitent leur fleuret.

Les Châteauguois âgés de 13 ans ont tous les deux participé à la 54e finale des Jeux du Québec dans la Vieille-Capitale qui s’est tenue du 1 au 9 mars.

« C’est un peu gênant que deux frères pareils, pareils aillent aux Jeux du Québec. Mais c’est le fun parce qu’on partagera l’expérience et on sait ce que l’autre vivra », a raconté l’escrimeur Evghenii, avant son départ pour Québec. « L’objectif est de s’amuser et de participer. Déjà là c’est une autre étape que d’être allé aux Jeux du Québec ».

Les deux frères ont déjà eu la chance de s’affronter par le passé.

« On s’est affronté pour les qualifications des Jeux du Québec. Vous voulez savoir qui est le meilleur? C’est lui. En fait on est des frères donc parfois c’est lui, d’autres fois c’est moi. Donc, on se passe ça », dit-il.

Andrei est d’ailleurs revenu de Québec avec une médaille de bronze au cou.

Evghenii aimerait participer un jour aux Jeux olympiques « mais juste une fois pour voir c’est quoi être populaire », a-t-il souligné en riant.

Les deux jeunes hommes ont découvert l’escrime à l’âge de sept ans au cours de la première année de la famille d’origine moldave au Canada. Ce sont les parents qui les ont inscrits à un camp d’été.

Mère des deux escrimeurs, Daria Rastegaeva est bien heureuse d’avoir vu ses fils atteindre les Jeux du Québec et de les voir pratiquer le même sport.

« C’est pratique. S’ils pratiquaient des sports différents dans des clubs différents, on aurait plusieurs endroits à aller. C’est pratique pour nous de les amener au même endroit. C’est l’avantage de jumeaux », a-t-elle mentionné.