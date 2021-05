Des lots de jardins communautaires à louer à Saint-Constant

Les citoyens de Saint-Constant qui souhaitent entretenir un lot dans les jardins communautaires du Pavillon de la biodiversité ont jusqu’au 12 mai pour en réserver un en ligne.

Deux des 20 jardinets à la disposition des résidents sont réservés aux personnes à mobilité réduite ou ayant un handicap, précise la Ville. Pour ce faire, celles-ci doivent téléphoner au 450 638-2010 poste 7200. Chaque lot coûte 15$ et sera attribué sous la formule «premier arrivé, premier servi». Une liste d’attente sera créée afin de répondre à la demande.

Pour assurer le respect des mesures sanitaires, la Ville mettra à la disposition des participants des stations avec du désinfectant et des lingettes. Les usagers seront invités à nettoyer le robinet de récupération d’eau de pluie avant et après chaque utilisation, indique la Ville, et à apporter leurs propres outils de jardinage.

Une séance d’information s’adressant aux personnes inscrites se tiendra le 15 mai au Pavillon de la biodiversité.