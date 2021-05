Des médecins appuient la Fondation Gisèle-Faubert

La Fondation Gisèle Faubert a reçu un don de 2000 $ de la part de l’Association des médecins omnipraticiens du Sud-Ouest (AMOSO) pour aider l’organisme dans son projet de construction d’une maison de soins palliatifs à Mercier.

Dre Marie-Hélène Simard, médecin de famille et chef du service de soins palliatifs de l’Hôpital Anna-Laberge à Châteauguay, et son collègue Dr Philippe Smith, médecin de famille et vice-président de l’AMOSO, ont témoigné de l’importance d’avoir une telle infrastructure dans la région, puisqu’elle contribuera à combler le manque de ressources en soins palliatifs en Montérégie-Ouest.

La Fondation s’est dite très reconnaissante que l’Association appuie son projet.

L’organisme souhaite construire une maison de soins palliatifs sur un terrain déjà choisi à Mercier afin d’accueillir 12 patients en fin de vie. La projet se poursuit malgré les délais supplémentaires imposés par la pandémie. La Fondation est à l’étape d’élaborer les plans d’architecture. Pour le moment, aucune date de construction n’a été fixée.