Des mots d’encouragement pour les télécommunicateurs d’urgence

Du 11 au 17 avril se tient la Semaine nationale des télécommunicateurs d’urgence. Au Québec, ce sont 4 millions d’appels d’urgence qui sont traités annuellement.

Répartitrice médicale d’urgence et chef d’équipe chez groupe Alertes Santé, Catherine Pelletier a contacté le journal afin de souligner le travail de ses collègues, tant chez Alertes Santé que l’ensemble des télécommunicateurs d’urgence au Québec.

L’ensemble des cheffes d’équipes souhaitaient transmettre le message suivant.

«Cela fait plus d’un an que vous travaillez sans relâche afin de maintenir le service à la population sans rien attendre en retour. Ce fut une année remplie de d’épreuves et d’embuches mais vous avez relevé ce défi haut la main. Cette semaine, les répartiteurs méritent plus que jamais de voir leur travail reconnu. Chers collègues, cette semaine vous appartient. Bonne semaine des télécommunicateurs d’urgence!»

En 2019, Benoît Cantin, répartiteur de Longueuil, confiait en entrevue que «ce n’est pas un métier facile, mais c’est passionnant. Je travaille avec 80 personnes qui adorent ce métier et qui ont à cœur les citoyens. C’est notre façon de les aider».