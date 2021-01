Des œuvres à thématique de hockey au Sentier des arts de Candiac

Les amateurs d’art et de hockey seront tous deux servis avec la nouvelle exposition Histoires de palettes et rubans au Sentier des arts de Candiac, depuis le 20 janvier et pour tout l’hiver.

L’artiste candiacois René Bégin s’inspire de sa passion pour l’histoire, afin de représenter des moments qui ont marqué les esprits, que ce soit social, sportif ou musical. Les 38 œuvres de l’exposition au parc André-J.-Côté font place aux événements et personnages mémorables dans le monde du sport et surtout, du hockey. Les tableaux réalisés à la peinture acrylique et au ruban adhésif sont teintés d’une influence Pop Art et dans une allure parfois rétro.

La Municipalité décrit les œuvres comme «colorées, vivantes et touchantes […] où la ligne franche et claire du ruban côtoie le trait furtif et inégal du pinceau», dans un communiqué.

Elle ajoute que la culture et la société sont également abordées dans l’exposition, «d’un point de vue historique, mais toujours avec un œil d’enfant».