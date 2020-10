Des organismes se retroussent les manches pour le temps des Fêtes

Le Train des Fêtes, l’Opération Nez rouge, la guignolée : nombreux sont les événements-bénéfice ayant été annulés ou devant être réinventés. Des organismes de la région touchés avec lesquels Le Reflet s’est entretenu ne sont pas surpris. Ils se disent plutôt prêts et ont déjà mis en place d’autres initiatives en cette année particulière.

Pour le Complexe le partage, qui a pignon sur rue à Saint-Constant et La Prairie, l’annulation du Train des Fêtes était prévisible, mais représente tout de même une déception.

«On s’y attendait. Pas mal tous les événements s’annulent depuis le mois de mars, dit Mélanie Blouin, responsable des communications pour l’organisme. On est contents, parce que le positif, c’est que le Canadien Pacifique organise tout de même un événement-bénéfice et remettra les fonds aux organismes qui participaient dans les dernières années.»

Pour la période des Fêtes, Mme Blouin ne cache pas que le Complexe le partage voit déjà la courbe de demandes d’aide alimentaire augmenter. Elle dit toutefois que l’organisme est prêt, grâce à l’expérience de la première vague.

«Pour la guignolée, on se demande si les gens vont donner autant. On peut passer. On a l’autorisation de la Santé publique. C’est sûr que ça va se faire en respectant les mesures sanitaires», laisse savoir Mme Blouin.

La guignolée aura donc lieu le 6 décembre. Celle des médias, cependant, ne se tiendra pas. Mme Blouin confie donc en exclusivité au Journal que l’organisme s’est «reviré de bord» et lance une campagne de dons par messages textes, et ce, du 1er novembre au 31 décembre. L’idée du projet trottait dans la tête de l’équipe depuis plusieurs années. La pandémie l’a poussée à lancer cette campagne, considérant que c’est un moment opportun, surtout qu’elle a déjà constaté une diminution des dons en denrées l’année dernière, dit Mme Blouin.

Guignolée différente

La collecte annuelle du Club des copains de Delson prendra une autre forme.

«Il est impossible de nous retrouver une centaine de bénévoles dans le même local et d’envoyer des gens faire du porte à porte», explique l’organisme.

Celui-ci n’acceptera pas les denrées afin de diminuer les heures demandées aux bénévoles et l’éventuelle mise en quarantaine des produits. Le Club des copains achètera plutôt les produits nécessaires pour les paniers de Noël directement chez les marchands locaux et sollicitera les entreprises locales. Les citoyens peuvent également contribuer avec la plateforme PayPal créée pour l’occasion au www.paypal.me/copainsdelson ou en communiquant avec le Club des copains sur sa page Facebook.

L’organisme qui bénéficie également du Train des Fêtes ne s’attendait pas à ce que l’événement ait lieu.

«Le Canadien Pacifique nous mentionne qu’ils nous feront un don, mais nous ne savons pas encore le montant qui sera remis au Club des Copains», partage Serge Gauthier, président.

Il ajoute que l’augmentation des demandes d’aide(s)? Alimentaire(s)? continue de se faire sentir depuis la mi-mars et qu’il prévoit davantage de demandes pour les paniers de Noël.

Opération Nez rouge

Pour le Centre de bénévolat Rive-Sud à Candiac, maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge depuis 5 ans dans la région, l’annulation s’est avérée rassurante. D’autant plus qu’il y aura peu – ou pas – de célébrations de Noël des entreprises et que la situation pour les bars est incertaine.

«La priorité dans tout ce qu’on fait, c’est la sécurité des bénévoles et des clients. On voyait difficilement comment on pouvait, avec Nez rouge, assurer cette sécurité-là. Il y a eu des sondages et déjà, beaucoup de bénévoles hésitaient», confie Martine Robidoux, coordonnatrice de l’événement pour le secteur de Candiac et La Prairie.

Elle ajoute que les commanditaires vivent également une période difficile et qu’il aurait été difficile d’en obtenir cette année. Mme Robidoux estime que les pertes financières n’affectent pas les activités de l’organisme.

«On continue nos services aux individus. Notre clientèle habituelle, ce sont des aînés. Nez rouge, ça ne dure qu’un mois, alors ça n’enlève rien à notre mission première», affirme-t-elle.

Il y aura tout de même une campagne de sensibilisation pour que la mission de Nez rouge se poursuive, soit d’empêcher les citoyens de conduire après avoir consommé de l’alcool.

Paniers de Noël

Les inscriptions ont débuté pour les paniers de Noël.

Complexe le partage

Jusqu’au 13 novembre, à midi

Coordonnées pour faire la demande:

La Prairie: 450 444-0803 poste 238

Saint-Constant: 450 444-0803 poste 245

Sainte-Catherine: 450 444-0803 poste 223

Une évaluation du portrait financier de la personne ou de la famille sera exigée.

Club des copains

Jusqu’au 30 novembre

Pour faire une demande:

514 677-7759, du lundi au vendredi, de 9h à 16h.