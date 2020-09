Des ovnis ont été observés au Québec

Depuis 1989, le UFOlogy Research of Manitoba publie un rapport sur les signalements d’objets volants non identifiés (OVNI) au Canada. Des 836 signalements rapportés en 2019, 35 % le sont au Québec. En moyenne, les observations ont une durée de 14 minutes.

«Le Québec compte 4 ou 5 organisations actives sur le terrain de l’ufologie qui rapporte des observations. Ce qui n’est pas le cas nécessairement ailleurs au Canada», précise Christian Page, un journaliste qui se fait cependant critique des groupes ufologiques québécois.

En effet, les observateurs et les «chercheurs» en matière d’ovnis n’ont souvent pas les connaissances de base pour bien identifier les planètes et les étoiles visibles de la Terre, des avions, des satellites, les drones et les lanternes que l’on fait voler d’un réel ovni.

Tous ces phénomènes alimentent la confusion. De toutes les observations que l’on qualifie d’objets non identifiés, un très faible pourcentage le demeure réellement», rapporte l’enquêteur du paranormal.

On peut consulter l’ensemble des observations sur la page suivante: http://www.canadianuforeport.com/survey/data/2019datav2.pdf