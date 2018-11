Des paniers de légumes bios offerts cet hiver à La Prairie

Crédit photo : Pixabay

Des paniers de légumes biologiques provenant de l’organisme Bio locaux, un regroupement de fermes biologiques membres de la Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique (CAPÉ), seront offerts au Quartier général du Vieux-La Prairie.

Pour en profiter aux deux semaines du 6 décembre au 9 mai, il faut s’abonner. Les paniers seront livrés les jeudis de 16h30 à 18h.

«Nous avons besoin de 40 abonnés à La Prairie pour lancer la saison», indique Anne-Marie Courtemanche, responsable des communications à la CAPÉ.

L’abonnement pour un petit panier de 7 lb sans extra revient à 331,50$, soit 26$ le panier plus 2,50$ pour la livraison chaque deux semaines. Ce montant inclut une cotisation de 18$ destinée au Réseau des fermiers de la famille d’Équiterre. Un panier de 13 lb est aussi proposé.

«Les produits proviennent de la grande région de Montréal», ajoute-t-elle.

Sur la vingtaine de fermes membres de la CAPÉ, aucune ne se trouve sur le territoire du Roussillon. La plus proche se situe à Ormstown.

En plus des légumes, il y a possibilité d’ajouter des œufs ou du pain, ainsi que d’autres aliments complémentaires (viande, miel, farine, huile et légumineuses). Plus d’une trentaine de légumes sont proposés.

Pour obtenir de plus amples renseignements et s’inscrire, on doit se rendre sur le site de Bio Locaux au www.biolocaux.coop.

Un autre point de chute est situé à Héritage Saint-Bernard à Châteauguay.

Liste des établissements participants

Ferme Croque-Saisons à Lingwick

Les Jardins Naturlutte à Ulverton

Ferme Chapeau Melon à L’Ange-Gardien

Ferme Cadet Roussel à Mont-Saint-Grégoire

Coop les Jardins de la résistance à Ormstown

Ferme aux pleines saveurs à Saint-André-Avellin

Les potagers des nues mains à Sutton

Vallée des prairies à Saint-François

Ferme Bibeau à Sherbrooke

Ferme Samson et fils SENC à Farnham

Verger Bio d’Oka à Oka

Jardin Bio Campanipol à Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Ferme Hantée à Lotbinière

Ferme Haut-Vallon à Frelighsburg

Produits non maraîchers

Boulangerie Desrosiers à Vaudreuil

Moulin des Cèdres – Coop Agro Bio à Les Cèdres/Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Bromont

Rucher Apis à Richmond

Ferme de la Colline à Labelle

La ferme Aux champs qui chantent à Lachute

Ferme Crépuscule à Yamachiche

Coop Point du Jour à Bury