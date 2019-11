Des paniers de Noël pour des familles de la Montérégie

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie lance la campagne Les Paniers de Noël de Suzie. Pour une 13e année, 500 familles et plus de 1 500 enfants recevront une épicerie personnalisée aux besoins, préférences et goûts de la famille ainsi que des cadeaux personnalisés pour les enfants. Les Paniers de Noël de Suzie auront lieu dans les épiceries Maxi de Saint-Hubert, Pincourt, Montréal (Angrignon), Granby et Drummondville, le samedi 14 décembre.

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie a mobilisé les Centres intégrés de santé et des services sociaux des différentes régions afin d’inscrire les familles aux Paniers de Noël de Suzie, dédiés exclusivement aux familles en situation financière très précaire.

«Depuis maintenant 13 ans, la communauté se mobilise afin d’offrir un Noël magique aux familles dans le besoin. C’est une immense vague de générosité à travers les cinq régions. Nous sommes privilégiés de pouvoir offrir autant de joie et de bonheur en cette période des fêtes et d’être l’une des campagnes de Noël des plus personnalisées au Québec.», exprime Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie.



Plus de 2 000 bénévoles se rejoindront dans les épiceries Maxi participantes afin de faire des épiceries personnalisées aux familles. Les listes d’épicerie ont été soigneusement complétées par les familles inscrites aux Paniers de Noël. Elles ont choisi les aliments qui correspondent à leurs besoins en nourriture, leurs goûts, leurs préférences et la valeur de chaque épicerie est évaluée en fonction du nombre d’habitants dans la famille. Lors du passage à la caisse, les bénévoles qui ont parcouru l’épicerie à la recherche des demandes de la famille acceptent généreusement de débourser la différence de la facture sous forme de dons. La contribution de Maxi et les dons offerts par les bénévoles lors de leur passage à la caisse représentent plus de 300 000 $ en don de nourriture et de cadeaux. Par la suite, chaque épicerie est livrée directement chez les familles par ces mêmes bénévoles.

Gino Chouinard, porte-parole de la Fondation témoigne : «Je fais l’épicerie et la livraison pour une famille depuis 6 ans. C’est toujours un rendez-vous touchant pour ma famille et moi. Mes enfants sont imprégnés de cette aide plusieurs jours après la livraison. C’est toujours stressant d’entrer dans la maison d’une famille inconnue pour leur apporter de l’aide. À faire et à refaire chaque année.»

Plusieurs personnalités publiques ont généreusement accepté de participer aux Paniers de Noël de Suzie à titre de bénévoles livreurs tel que, Gino Chouinard, Jean-Michel Anctil, Patrice Godin et Jonathan Garnier. De plus, plusieurs ministres et députés ont confirmé leur présence le 14 décembre : le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et ministre responsable de la région de Montérégie Christian Dubé, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant, le député de Saint-Hubert Ian Lafrenière et la députée de Marie-Victorin Catherine Fournier.

Plus de 1 500 donateurs individuels de la Montérégie, de Montréal, de Laval et de Lanaudière offriront des cadeaux de Noël aux enfants, dans le cadre des Paniers de Noël de Suzie. Ces cadeaux, demandés par les enfants ou la famille, seront achetés et emballés par ces généreux donateurs. Les cadeaux seront livrés à la famille le 14 décembre, accompagnés de l’épicerie.



À propos des Paniers de Noël de Suzie

Il y a 13 ans, Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, sa famille et ses amis organisaient une activité de financement permettant aux familles en situation financière précaire de vivre la magie de Noël. Avec les années, l’activité a pris de l’ampleur, de nombreux partenaires financiers se sont joints au mouvement et le nombre de familles aidées est passé de 10 à 500. Toutes ces familles reçoivent une épicerie à leur goût et des cadeaux personnalisés pour les enfants. Cette formule est restée intacte malgré la croissance et ne changera jamais, c’est ce qui différencie cette activité des autres.



(Source: Centre jeunesse de la Montérégie)